$!Ponen en marcha en Mazatlán Campaña de Canje para el Desarme Voluntario

La Campaña de Canje para el Desarme Voluntario fue puesta en marcha de manera oficial este martes en Mazatlán con el objetivo de sacar cualquier arma de fuego que esté en los hogares sinaloenses y prevenir cualquier situación de riesgo.

La campaña se realiza del lunes 19 al viernes 23 de octubre frente al Palacio Municipal, de las 9:00 a las 15:00 horas, y dependiendo del tipo de arma y calibre, a quien done este armamento, que es de manera anónima, se le da a cambio una cantidad en efectivo que va de los 2 mil a los 15 mil pesos.

“El desarme voluntario tiene como objetivo principal sacar cualquier arma de fuego que esté en los hogares sinaloenses y prevenir cualquier situación de riesgo que esa arma pueda ocasionar”, dijo el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny Del Rincón en su mensaje en el evento realizado a las 9:00 horas de este 20 del presente mes.

“Hay que decirlo claramente: las armas en casa no son para la defensa del hogar, las armas en casa constituyen un peligro constante, como todas y todos sabemos tener un arma en casa puede ser motivo de accidentes, de lesiones y de desafortunados eventos que incluso pueden acabar con la vida de miembros de nuestras familias, incluso de niñas y niños como lamentablemente ya ha ocurrido”.

Ante funcionarios y mandos de instituciones de los tres niveles de gobierno, recordó que afortunadamente cada año más sinaloenses hacen conciencia sobre este riesgo y entregan en los módulos de canje de manera voluntaria, segura y legal cualquier arma que tengan en casa y lo hacen de manera anónima.

“Cada año hemos venido incrementando las cantidades que se entregan por estas armas, este año se ofrecen de 2 mil a hasta 15 mil pesos, según el tipo de arma, las cantidades de armas también se han venido incrementando, en el 2024 se destruyeron 913 armas en todo el estado, en el 2’25 cerca de 2 mil 50 armas en todo el estado, en este 2026 ya llevamos 670 armas y todavía nos falta toda esta semana aquí en Mazatlán y otros municipios por recorrer”, informó.