$!Ponen en marcha en Mazatlán el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes

“Nosotros tenemos una coordinación constante, tenemos un Centro de Mando donde estamos todos los encargados, los que tenemos la responsabilidad de dirigir a las corporaciones en constante comunicación, eso es lo que hace, que ayuda a que no se rompa esa cadena, a que no se rompa ese nivel de seguridad y no pueda haber esos flancos, ninguna parte débil en el operativo”.

Recordó que se han tenido muy buenos resultados el año pasado y antepasado con saldo blanco en estas fechas y se espera que este año no sea la excepción, no se tienen las mismas condiciones, pero también se tienen operativos especiales para atender estos temas de seguridad y hay bastantes elementos que se han sumado para brindar seguridad.

La Presidenta Municipal llamó a la población a disfrutar de estas fiestas decembrinas con mucha responsabilidad, el objetivo es que las familias estén en unidad, que disfruten la Navidad y el Año Nuevo.

“Y que sea con mucha responsabilidad, si toman bebidas alcohólicas que no manejen, si hacen fiestas que sea también respetando a los vecinos en cuanto a temas de ruido, en cuanto a temas de manejar con precaución porque sabemos que hay más personas en estas fechas decembrinas que nos visitan, y la invitación es que toda la celebración sea con mucha responsabilidad”, recalcó Palacios Domínguez.