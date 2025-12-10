$!Ponen en marcha en Mazatlán el Plan Operativo Guadalupe-Reyes

El Plan Operativo de Seguridad en Mazatlán fue puesto en marcha la mañana de este miércoles con la participación de más de 2 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno y de auxilio y rescate para garantizar la seguridad pública, la integridad física y el patrimonio de las familias mazatlecas y de las que visitan este destino turístico en esta época.







“El día de hoy damos inicio a nuestro Plan Operativo Guadalupe-Reyes que estará vigente desde el 10 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026 nuestro objetivo principal es claro y contundente, preservar la seguridad pública, la integridad física y el patrimonio de las familias de Mazatlán, así como de los visitantes que recibimos en esta temporada”, dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez. “Para cumplir esa misión hemos desplegado más de 2 mil 509 elementos de Policía Preventiva, Vialidad, Defensa, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad Pública federal que estará cuidando el Estado, Protección Civil y los diferentes cuerpos de emergencia equipados con vehículos para el patrullaje preventivo, todos listos para un operativo que se centralizada en C4 Estatal y en C2 Municipal”.







En su mensaje en el evento realizado cerca de las 7:00 horas en la Avenida Quirino Ordaz Coppel, agregó que se reforzará la seguridad en áreas comerciales de mayor afluencia de persona para prevenir robos, en espacios turísticos y se actuará en contra de la venta y uso de pirotecnia para prevenir accidentes, entre otros puntos. La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez agradeció en su mensaje a los elementos de las instituciones participantes en este Plan Operativo por su apoyo en beneficio de mazatlecos y visitantes.







“Mazatlán está en un momento transformador de su historia, con las acciones de este Gobierno estamos fijando las sendas del desarrollo para los próximos 10 años y para hacerlo posible necesitamos reafirmar la importancia de la seguridad para quienes vivimos aquí y para quienes deciden invertir en nuestro puerto y también para quienes nos visitan”, añadió.







En entrevista, manifestó que en lo que en esta semana se tendrán arribos de cruceros que representan una derrama económica importante, además en lo que resta del año se tendrán diversos eventos deportivos como la pelea del medallista olímpico Marco Verde, entre otros.



