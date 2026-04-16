$!Ponen en marcha en Mazatlán el Reciclón Electrónico

“No tires ni guardes la basura electrónica, deja de contaminar”, es el llamado que se hace este año en el “Reciclón Electrónico” 2026. En este proyecto, que celebra su octava edición en Café El Marino, están participando 24 empresas mazatlecas, informó en el arranque oficial Jorge Sánchez, coordinador.





“Estaremos recibiendo tu basura electrónica, desde computadoras, celulares, pantallas, cables, electrodomésticos y más en el centro de acopio instalado en la planta de café. Pero ¿por qué reciclar tus electrónicos?, con ello evitas que sustancias tóxicas contaminen el suelo y el agua, Se le dé nueva vida a materiales que pueden reutilizarse y contribuyes a un Mazatlán más limpio y responsable con el medio ambiente”, comentó. Durante el primer día, acudieron diversas empresas con equipos obsoletos que ya entre su personal aplican la cultura de la reutilización y el consumo consciente, reconoció. El éxito de esta campaña se vio reflejado en la captación de más de 41 toneladas de basura electrónica el año pasado y la meta es que la cifra sea mayor en la actual edición.



