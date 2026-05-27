$!Ponen en marcha en Mazatlán las Jornadas de Paz en Pradera Dorada

Ante la inseguridad que se vive en diferentes regiones del País y en Sinaloa, de la que Mazatlán no está exento, este miércoles iniciaron en este puerto las Jornadas de Paz con una feria de servicios en los fraccionamientos Pradera Dorada, con lo que se busca reducir la violencia atendiendo las causas sociales. Por ello en las canchas deportivas de dicha zona al norte de Mazatlán, instituciones de los tres niveles de Gobierno instalaron stands para brindar atención y servicios a la población y realizan recorridos casa por casa para detectar problemáticas que se presenten y atenderlas.

En su mensaje la Coordinadora de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, Judith Martínez Montes, agradeció a las diferentes instituciones participantes, entre ellas las de Seguridad Pública de los tres niveles de Gobierno como las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional, entre otras, que están siguiendo una instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para participar con sus programas en esta también denominada Feria de Paz. “Mazatlán forma parte de los 61 municipios que nuestra Presidenta de la República nombró territorios de paz, esta estrategia del Gobierno Federal está enfocada en reducir la violencia atendiendo las causas sociales desde el origen, trabajando en territorio con programas sociales, con actividades deportivas y culturales, atención a los jóvenes, a los niños, recuperación de espacios con ferias de servicios como ésta que hoy estamos aperturando y por supuesto con las brigadas comunitarias para recuperar el tejido social”, enfatizó Martínez Montes. “Quiero platicarles que Mazatlán es territorio de paz y no sólo porque tengamos mucho qué trabajar, sino porque nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quiere mucho a Mazatlán, ella lo ha dicho en muchas ocasiones y desea que los ciudadanos vivan bien, se sientan seguros y por ello contamos con todo el apoyo de nuestra Presidenta Municipal la licenciada Estrella (Palacios Domínguez), como siempre lo digo, Presidenta de territorio comprometida con la atención a las causas”.

Por ello dijo que se desea que en esta Jornada que se realizará este miércoles y jueves, de las 8.00 a las 14:00 horas, en dichas canchas ubicadas en la Avenida Genaro Estrada de los fraccionamientos Pradera Dorada, tenga mucho éxito, que se realicen muchas atenciones,se brindan muchos servicios. “Ya que con esta estrategia del Gobierno federal se busca combatir los problemas sociales desde su origen, en hora buena para los habitantes de las colonias Pradera Dorada, esta es la primera intervención en Mazatlán de la Estrategia Nacional de Territorios de Paz”, reiteró en esa zona de la ciudad donde radican cerca de 18 mil personas.

La Presidenta Municipal destacó en su mensaje que la Presidenta de la República ha puesto la atención a las causas en el centro de la política de seguridad nacional porque sabe que la paz duradera se construye desde adentro, desde las comunidades y desde la gente, y en Sinaloa los gobiernos estatal y municipal también así lo hacen. “México demanda que este tiempo de mujeres seamos sembradoras de paz y con nosotras las miles de mujeres y hombre que hoy transforman Pradera Dorada, porque la nueva cultura de paz a la que aspiramos se siembra todos los días, la atención a las causas significa cercanía con nuestra gente para que los servicios y las oportunidades toquen cada puerta y transformen a cada familia que lo necesita”, añadió Palacios Domínguez. “Hoy en Pradera Dorada habrá módulos de salud, de educación, de Bienestar, de orientación jurídica y habrá vecinas y vecinos que van a recibir en la puerta de sus casas a personas que llegaron a escucharlos para construir confianza entre un pueblo noble y generoso y un Gobierno que en sus tres niveles se dedica a servir de corazón a corazón”.

Agregó que desde el inicio de su administración en Mazatlán se lleva trabajando y llegando a cada colonia con programas y hoy con este arranque forman de las Ferias de Paz se suma de manera oficial y con orgullo a una estrategia nacional que se sabe que está en el camino correcto. “Gracias a todas las instituciones presentes, gracias a las familias de Pradera Dorada por recibirnos con tanto cariño y gracias especialmente a todas y todos quienes hoy con su presencia, con su trabajo, con su compromiso nos ayudan a sembrar paz en las colonias de este Mazatlán que amamos, hagamos juntas y juntos que esa semilla germine por el bienestar para todos”, recalcó en la Feria de Paz que este miércoles y jueves se realizará de las 8:00 a las 14:00 horas y la próxima semana se llevará a otras colonias de Mazatlán. En tanto que la encargada de Atención a las Causas del Gobierno de México en Mazatlán, María Guadalupe Laquino Salinas, subrayó que la Presidenta de la República ha mencionado que la violencia no se combate únicamente con discursos y con fuerza, sino atendiendo las causas que lo originan.

“Y cuáles son esas causas, cuál es ese orígen, cuál es esa raíz de la violencia, pues es la desigualdad, la falta de hechos, la falta de oportunidades, la exclusión histórica de comunidades que han sido olvidadas, principalmente la de las y los jóvenes quienes algunos han intentado criminalizar en vez de apoyar y atender”, subrayó Laquino salinas en el evento al que acudieron estudiantes, directivos de centros educativos, dirigentes de organismos empresariales y ciudadanos. “Por eso el día de hoy venimos a atender a ellos, a ellas y a todas sus familias, desde esta visión la paz hoy no solamente es la esencia del conflicto sino la presencia de justicia social, hoy como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y Atención de las Causas se impulsan las Jornadas de Paz, que son todos los módulos que ustedes ven a su alrededor, todas las dependencias del Gobierno federal que el día de hoy se suman a esta estrategia brindando asesoría, información, orientación sobre todo de los programas de gobierno y las comunidades de paz”. Dijo que en estas comunidades se estará trabajando para recuperar el tejido social. “Y déjenme decirles que la Presidenta ha mencionado que las juventudes dejen de ser vistas como problema y ahora se conviertan en agentes de cambio, aquí vecinas, vecinos, pueblo de Sinaloa la paz se defiende, se aprende y se construye, decirles que hoy debe de ser un buen momento para abrir caminos para la justicia, la esperanza, porque la paz no se decreta, se construye juntas y juntos desde abajo, con memoria, dignidad del pueblo de Sinaloa y desde la acción colectiva”, continuó.