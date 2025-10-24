$!Ponen en marcha en Mazatlán trabajos de modernización y equipamientos en dos cárcamos

En busca de prevenir inundaciones y fortalecer la red hidrosanitaria de la ciudad, el Gobierno de Mazatlán dio este viernes el banderazo al inicio de modernización y equipamiento de los cárcamos pluviales de la colonia Burócrata y Paseo Atlántico, los cuales tienen una inversión de 16 millones 217 mil 341 pesos. El acto protocolario contó con la participación de la Alcaldesa Estrella Palacios, junto al gerente de Jumapam, Jorge González Naranjo, y la directora de Obras Públicas, Cristina Ovalle. Palacios Domínguez destacó que este proyecto tiene el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.

“Hoy estamos con el banderazo de la modernización y rehabilitación de dos cárcamos que son muy importantes para nuestra ciudad. El objetivo con esta modernización es hacer una rehabilitación integral en la que nos estamos planteando también que esto va a ayudar a la mitigación de inundaciones y también al fortalecimiento de la red hidrosanitaria, algo que es muy pedido por todos los mazatlecos”, señaló. “Sabemos que es un tema que ya tiene mucho tiempo, estamos con un rezago de décadas en cuanto a la rehabilitación. Entonces, con la obra que hoy iniciamos, se va a beneficiar a miles de familias mazatlecas. También, ya se le ha dado mantenimiento a otros cárcamos; estamos atendiendo puntualmente las peticiones de la gente y sobre todo siguiendo el plan que nos planteamos al inicio de esta administración, que es mejorar los servicios públicos”. Indicó que está rehabilitación integral consiste en una intervención técnica incluye reemplazo de motobombas, instalación de válvulas de gran diámetro, sensores de nivel, mototubos, tubería de acero, viga metálica, así como trabajos de estructura y control eléctrico. Todo esto con el fin de beneficiar a múltiples colonias y sectores del municipio que han sido afectados por décadas.