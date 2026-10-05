$!Ponen en marcha Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal ante incremento de homicidios en Mazatlán

Ante el incremento de homicidios dolosos en los últimos meses en este Municipio, este lunes se presentó y se puso en marcha el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal, integrado por 29 elementos de la Sedena especialistas en diferentes áreas y con apoyo de drones y vehículos blindados. En el evento realizado en los patios del Centro de Seguridad Ciudadana en este puerto, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, General Sinuhé Téllez López, manifestó que proteger la vida, la integridad y la tranquilidad de las personas exige preparación, coordinación, responsabilidad y un profundo respeto a la ley.

“Derivado de la visita del Gabinete de Seguridad realizado el pasado 18 de septiembre se acordó fortalecer la estructura de seguridad pública del municipio de Mazatlán, como parte de este compromiso se determinó la incorporación de 29 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional a las tareas de seguridad del municipio”, expuso. “Su presencia representa un esfuerzo adicional para reforzar las capacidades operativas y fortalecer el trabajo que diariamente realizan las instituciones encargadas de brindar seguridad y protección a la población en este puerto”.

En su mensaje en el evento también encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, precisó que se trata de personal seleccionado, con adiestramiento especializado y experiencia en diferentes regiones del País. “Su preparación les permite desarrollar labores de reconocimiento, vigilancia y reacción, así como operar de manera eficaz en entornos urbanos y rurales, mantener la disciplina bajo condiciones de alta presión y responder ante situaciones de especial complejidad”, recalcó en presencia de dicho personal y mandos de la SSPM. “Entre sus integrantes se cuenta con personal capacitado en distintas especialidades como operaciones urbanas y nocturnas, tiro de precisión, manejo de explosivos y paracaidismo, entre otras capacidades que contribuyen al cumplimiento de las tareas que les sean encomendadas”.

Añadió que para el desarrollo de sus funciones dichos elementos disponen de vehículos blindados, armamento individual y colectivo, drones para labores de reconocimiento y vigilancia, así como equipos tecnológicos destinados a la detección y atención de amenazas relacionadas con el empleo ilícito de aeronaves no tripuladas. “Estas capacidades implican también una gran responsabilidad, su capacitación contempla el uso adecuado de tecnología, la actualización permanente y sobre todo la toma de decisiones conforme al marco jurídico”, reiteró López Téllez. “En cada intervención la prioridad debe ser proteger la vida y salvaguardar la integridad de las personas, actuando siempre con disciplina, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, la seguridad de Mazatlán requiere de trabajo conjunto de las autoridades federales, estatales y municipales”.

Recordó que cada institución tiene atribuciones específicas, pero todas comparten un mismo propósito, brindar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad a las familias de Mazatlán, por lo que la experiencia y capacitación de este personal permitirá fortalecer las labores de prevención, vigilancia y respuesta, al tiempo que contribuirá a una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad. “Su presencia debe reflejarse en acciones más eficaces, una respuesta más oportuna y una atención cada vez más cercana a quienes requieran del apoyo de las autoridades”, dijo. “A quienes hoy asumen esta importante responsabilidad les pido actuar con firmeza, pero también con prudencia, criterio y pleno respecto a la dignidad de las personas, cada acción debe de estar guiada por la legalidad, la disciplina y la vocación de servicio, a la sociedad sinaloense”.