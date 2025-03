$!Ponen en marcha Operativo de Cuaresma 2025 por parte de Coepriss y Gobierno de Mazatlán

“Y al momento también hacemos una campaña por medios digitales, por medio del ruido, por medios de comunicación de cómo el producto que se tiene que establecer, en este caso que tiene que comprar el consumidor tiene que ser en buen estado desde el momento que tocas el producto, del momento que le ves brillantes los ojos, que no tiene que tener mal olor es importante todo eso”.

“Por parte del Carnaval tuvimos alrededor de 700 comercios no formales en este caso donde estaba vigilando la inocuidad, el compromiso que tiene el Ayuntamiento es muy importante la participación y obviamente es muy importante el mensaje que está llevando tanto la Comisión, el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento es que estén dentro de la normatividad, no se trata de que no estén trabajando, sino que estén dentro de la normatividad para que puedan ofrecer un servicio mucho mejor y obviamente con el apoyo que estamos llevando aquí con el Ayuntamiento es de gran apertura”, reiteró Chacón Mendoza.

También dijo que cada semana se toman muestras del agua de las playas en Sinaloa a la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, se tardan 15 días en que les envíen los resultados, pero el 99.9 por ciento de las playas están en buenas condiciones y se espera que así sigan para Semana Santa.

Por su parte la Presidenta Municipal de Mazatlán dijo que el periodo de Cuaresma va ser del 5 de marzo al 27 de abril y se va tener esta campaña junto con la Coepriss.

“Es un operativo de acciones de vigilancia en tiendas, restaurantes, pescaderías y similares, habrá cursos de capacitación al dos por uno para establecimientos comerciales y pues agradecemos mucho a Coepriss el apoyo, la coordinación para garantizar la calidad de los mariscos en este temporada de Cuaresma”, enfatizó Palacios Domínguez en entrevista por separado al acudir al inicio de este operativo junto con varios funcionarios de su administración.