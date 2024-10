Tras manifestar que aún no concluye la revisión de las armas de la Policía Municipal de Culiacán porque son muchas, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, manifestó que seguramente el Ejército Mexicano por algo hace la revisión extraordinaria, por alguna razón.

”El Ejército seguramente por algo hace la revisión extraordinaria, tiene alguna razón, pero esa no tienen por qué comunicárnosla a nosotros, a la autoridad civil, entonces seguramente lo hacen por alguna razón y esperemos que lleguen a una conclusión y podamos tener los policía que deban estar en su lugar en el momento que concluyan la revisión”, expresó.

”Por lo pronto hemos tomados algunas medidas, ustedes ya las saben, una de ellas fue antier que pusimos en marcha un operativo para que juntos policías municipales, dos policía municipales, dos de ellos desarmados, uno de chofer, uno de copiloto y tres policía estatales en la parte de atrás de la patrulla para que nos cubran el Centro de la Ciudad, el primer cuadro de la Ciudad, estos actúan, al igual que está actuando la Unidad de Proximidad a las escuelas en donde tenemos policías estatales y de la Guardia Nacional, pero en general en el municipio está actuando la Policía Estatal y la Guardia Nacional”, expuso.

Reiteró que no hay precisión de en qué momento terminará la revisión de las armas que hace la Secretaría de la Defensa Nacional a las armas de la Policía Municipal de Culiacán y no se puede adelantar nada que no sea producto del proceso que siguen.

”Incluso lo comenté con el señor General Secretario antier que hablamos por teléfono, y sólo lo comentamos y le dije que estábamos aquí en este proceso, (en Culiacán han tardado más que en otros municipios) primero porque son mucho más, en Culiacán tenemos mil 200 elementos de la Policía, entonces con mucho es más que el resto de los municipios, entonces esa es la razón porque es arma por arma, tienen que seguir ese procedimiento y nosotros tenemos que respetar lo que en norma, ley y reglamento le corresponde al Ejército”, reiteró.