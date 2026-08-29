Por alta demanda, acceso a ‘México Canta’ en Mazatlán será por orden de llegada y estará limitado

MAZATLÁN._ Ante la alta aceptación y la gran respuesta de la ciudadanía al evento “México Canta por la Paz y contra las Adicciones 2026”, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Mazatlán, informa que queda suspendida la entrega de boletos previamente anunciada.

Para la semifinal, que se realizará este domingo 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta, el acceso será conforme vayan llegando las personas y estará sujeto a la capacidad del recinto.

El ingreso se permitirá hasta completar el cupo disponible. Las personas que realizaron previamente su registro deberán presentar la confirmación que recibieron por correo electrónico.

El Gobierno de México y el Gobierno de Mazatlán agradecen a la ciudadanía su entusiasmo y comprensión ante este ajuste, y recomiendan acudir con anticipación para facilitar el acceso de manera ordenada.