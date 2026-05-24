Por altas temperaturas, analiza Servicios Públicos modificar horarios de recolección de basura y trabajos urbanos en Mazatlán

Ante las altas temperaturas que se han registrado en Mazatlán, la Dirección de Servicios Públicos analiza modificar los horarios de trabajo del personal de recolección de basura y de áreas como parques y jardines, con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores y evitar golpes de calor.

La directora de la dependencia, Karla Camacho, informó que actualmente se trabaja junto con los jefes de área y supervisores en una propuesta para adelantar las jornadas laborales, aunque reconoció que el cambio implica retos operativos y personales para los empleados.

“Es un planteamiento que se está trabajando con los jefes de cada una de las áreas y cada uno de los sectores. Estamos analizando la posibilidad de que se pueda empezar más temprano la recolección, pero hay que tomar en cuenta que esto conlleva que desde su salida de casa, pues muchos tienen que llevar a sus hijos a las escuelas antes de llegar al campamento o al lugar donde se presentan”, explicó Camacho Guzmán.

Detalló que actualmente la logística de recolección inicia desde las 4:30 horas con los jefes de zona, mientras que las unidades salen a trabajar a partir de las 6:00 de la mañana, por lo que cualquier ajuste deberá analizarse cuidadosamente para no afectar la operación y logística del servicio.

Señaló que, mientras se define si habrá cambios en los horarios, los supervisores mantienen recomendaciones constantes al personal para prevenir afectaciones por el calor, principalmente mantenerse hidratados durante las jornadas.

“Los supervisores y jefes de cuadrilla informan a los trabajadores que deben de salir desde su casa hidratados, que traigan su botella de agua, o bien en las instalaciones de los campamentos hay donde recargar, rellenar su termo o su ánfora y siempre estarnos hidratando”, expresó.

En cuanto a la posibilidad de modificar los uniformes o permitir el uso de shorts para enfrentar las altas temperaturas, la funcionaria descartó esa opción al considerar que pondría en riesgo la integridad física de los trabajadores debido al equipo que manejan.

“Mira, la recolección de basura o la poda en parques y jardines con shorts no es seguro. Ellos tienen que traer pantalón para su seguridad y aparte porque se protegen también del sol. Ustedes saben que cuando hacen la poda puede brincar alguna piedra, astilla o vidrio que puede rasparlos; entonces el trabajo sí debe ser con zapatos cerrados y pantalón”.

Asimismo, recordó que desde hace años el personal recibe uniformes de manga larga, gorras y equipo especial para temporada de lluvias, por lo que pidió hacer uso adecuado del material de protección otorgado.

La directora también aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía de cara al inicio de la temporada de lluvias, exhortando a mantener limpias las vialidades y evitar tirar basura cerca de canales pluviales. Además, pidió a la población no colocar basura en banquetas cercanas a arroyos, ya que las corrientes de agua pueden arrastrarla y crear taponamientos e inundaciones.

“Nuestra presidenta quiere tener en orden la ciudad para este periodo de lluvias, y nos ha instruido que toquemos puertas con los ciudadanos para que los invitemos a hacer sus podas correspondientes de sus árboles, más si están en los cables de las instalaciones de internet o de la luz”.