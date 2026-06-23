Por altas temperaturas, cierran el Faro Mazatlán para evitar golpes de calor

Debido a los niveles de humedad, y por temperaturas de hasta 34 grados, el acceso al Faro Mazatlán fue cerrado a los visitantes. La Asipona emitió la media restrictiva para cuidar a los habitantes y turistas que se mueven por la ciudad.

Alrededor de las 11:00 horas se acordonó y se colocó un cartelón de cierre y apertura hasta que la temperatura descienda y represente menos peligro para la salud.

La Administradora del Sistema Portuario Nacional con sede en Mazatlán decidió que ante las altas temperaturas pueden arriesgar la vida de los paseantes.

En el lugar, a los aficionados a subir el Faro Mazatlán fueron regresados para evitar algún percance físico que lamentar.

El acceso al faro sería reabierto entre las 16:00 de la tarde, cuando baja el intenso calor.

La restricción forma parte de los protocolos preventivos que se aplican durante la temporada de calor en el Cerro del Crestón que es administrado por autoridades portuarias y anuncias estarla aplicando conforme suba la temperatura.