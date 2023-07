El Juzgado Noveno de Distrito otorgó una suspensión provisional en un recurso de amparo a quienes se oponen a que se construya un parque para perros en el camellón de la avenida Bicentenario, en la colonia Francisco Villa, por lo que actualmente no se puede continuar con esa obra en ese lugar, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

La suspensión provisional notificada al Gobierno de Mazatlán el pasado 10 de julio con el número de recurso de amparo 530/2023 y es mientras el Juez resuelve el caso de fondo y determina si otorga o no el amparo para que en definitiva no se construya el parque en ese lugar.

“Este solamente es un amparo (suspensión provisional) contra la instalación del parque de los perritos, o sea, inicia, con todo esto inicia, tiene poco, entonces quiero decirles a los animalistas de Mazatlán, a los protectores de los animales, a los amantes de los animales que obviamente nosotros estamos con el proyecto, tenemos el recurso para el proyecto”, continuó González Zataráin.

“Pero en ese punto por lo pronto ahorita no podemos, ¿qué hay que hacer?, pues obviamente se tiene que derivar este asunto en tribunales, se tiene que contestar y darle seguimiento y ver quién tiene la razón, pero eso qué hace, que esto se alargue mucho tiempo, entonces yo les he propuesto a los protectores de animales y a los amantes de los animales y a todos los que taren este proyecto que iniciemos con uno donde no tengamos problema mientras este se va a dirimir en tribunales, se va a discutir”.

Originalmente este parque se contempla construir en el camellón de la avenida Bicentenario, frente a la Asociación Amigos de los Animales, lo que ha generado inconformidad de varios vecinos.

Ambas partes han realizado manifestaciones y bloqueo de esa avenida, unos a favor y otros en contra de que se construya dicho parque en ese lugar.