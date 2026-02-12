Por avance en la construcción del puente vehicular norte, cierran retorno frente a la Central de Abastos

MAZATLÁN._ Debido al avance en los trabajos de construcción del puente vehicular norte, el retorno ubicado frente a los campos deportivos Muralla y la Central de Abastos permanecerá cerrado a la circulación vehicular de manera temporal.

Óscar García, subdirector de Tránsito Municipal, informó que el cierre entró en vigor la mañana del miércoles y se prevé que la circulación quede restablecida el próximo sábado, siempre y cuando las condiciones de la obra lo permitan.

El funcionario exhortó a los automovilistas a conducir con paciencia y precaución, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal de Tránsito que estará brindando apoyo en la zona.

Como vías alternas, se recomienda utilizar la Avenida Delfín, en el Infonavit Alarcón, para incorporarse al Libramiento 2, o bien optar por la avenida Cristóbal Colón, con el fin de evitar congestionamientos y contratiempos en el área afectada.