Por baja afluencia, cierra en El Quelite restaurante tradicional

La baja afluencia turística por efecto de la violencia generó el cierre del Restaurante Los Arrieros, en El Quelite, icónico de la zona rural.

Se trata de otro restaurante regional más que a pesar de la afluencia turística y derrama económica que generó Carnaval, no ha podido mantenerse.

Los Arrieros, en El Quelite, de Marcos Osuna, con 19 años de tradición, anunció en su página oficial que el domingo 22 de febrero será su último día de atención.

Desde que el Restaurante la Vaca Lupe, tuvo que recortar sus horarios y los días de servicios, al igual que el resto de los demás negocios de talabartería, artesanías y de paseos rurales, cuando la ola de violencia se recrudeció en la zona rural y los turistas dejaron de viajar a esos sitios, los propietarios ya enfrentaban problemas de operatividad desde el 2024, 2025 y ahora el nuevo recortando personal y haciendo malabares para aguantar.

El empresario Roberto Osuna, propietario del Restaurante “La Vaca Lupe”, de La Noria, confirmó que de nueva cuenta se bajó mucho la venta del consumo porque no hay afluencia de visitantes a sitios como La Noria y El Quelite y desafortunadamente no se puede seguir operando así.

“Sí, desafortunadamente se bajó, otra vez mucho la venta recientemente”.

De acuerdo con la publicación oficial del Restaurante Los Arrieros, empieza agradeciendo la preferencia durante casi dos décadas de trabajo.

“Queremos agradecerles profundamente a nuestros clientes, amigos y familiares que durante estos años nos brindaron su apoyo y preferencia incondicional. Gracias por cada visita, cada celebración y cada recomendación”.

Y agrega que la situación que enfrenta la entidad les ha llevado a tomar la decisión.

“La situación que atraviesa nuestro Estado y la baja afluencia de visitantes en estos momentos nos ha llevado a tomar esta difícil situación en estos momentos”.

Sin embargo, como los buenos empresarios su entusiasta propietario que ha empleado a casi todo el pueblo en ese restaurante, no descarta volver a abrir cuando las condiciones así lo permitan.

De hecho, al cierre de año y el inicio del 2026, los transportistas y guías de turistas tuvieron indicaciones mucho más estrictas de no llevar grupos de turistas que llegan cada temporada a Mazatlán en los cruceros, y a los extranjeros, quienes antes lo primero que pedían al llegar a este destino era visitar El Quelite y La Noria para comer en restaurantes con gran tradición regional.