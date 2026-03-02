Por bloqueos en carreteras del sur, cancela Sectur arranque de ‘Enamórate de Sinaloa’

Vestidos y alborotados se quedaron casi 30 personas que habían decidido viajar para disfrutar de los festejos del Carnaval del Pueblo Mágico del Rosario, pero que ante los recientes hechos delictivos entre Escuinapa, Rosario y Villa Unión de Mazatlán, la Secretaria de Turismo Estatal decidió suspender por estar en riesgo la movilidad de las unidades que el Programa “Enamórate de Sinaloa” patrocina para reactivar el viaje en Sinaloa, decisión que les fue notificada.

Lo que representaría el arranque de los primeros dos viajes del programa interestatal en su edición 2026 para transportistas y el Pueblo Mágico del sur del estado, tendrá que esperar para marzo o abril, cuando los condiciones de movilidad en las carreteras lo permitan.

El programa “Enamórate de Sinaloa” fue creado con la finalidad de impulsar la oferta turística del estado, programando tours en los 20 municipios, tomando como ancla los cinco Pueblos Mágicos y los 12 Pueblos Señoriales, con el fin de dar a conocer la oferta cultural, artesanal y gastronómica local.

La Secretaria de Turismo con este mecanismo busca incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales y propicia que los sinaloenses conozcan su propio estado mediante opciones turísticas de bajo costo, accesibles para todas las familias.

En 2025 movilizó a más de 7 mil 560 personas en más de 381 viajes por todo el estado, generando una derrama económica superior a los 7 millones de pesos, según datos de la Sectur.

Cumpliendo así con el objetivo de promover todos los destinos turísticos de Sinaloa y posicionar aquellas regiones que cuentan con vocación turística.

Mediante este programa han beneficiado a transportistas, agencias de viajes, guías de turistas, restauranteros, prestadores de servicios turísticos y la población sinaloense viajera.

De hecho, recién acaban de seleccionar a los tours operadores y unidades que transportarán a los viajeros sinaloenses, según el comunicado de la secretaria, tras lanzar la convocatoria para participar en la edición 2026 del programa Enamórate de Sinaloa.

Los seleccionados fueron Julio César Niebla Godoy, de Navolatours; José Luis de León Aquilar, de Arrendadora Turística de León; Rosa Alicia Osorio Porras, de Rosefy Turismo; Alfonso Salmán Morales, de Transportadora Cajer de Mazatlán; Laura Clotilde Purón Purón; Carlos Lizárraga Chan, de Operadora Turística Drive And Guide; Héctor Gerardo Chavarría Moreno, de Transportadora Turística Hejapa; Dulce María Ruiz Castro, de Transportes Aledarma y Félix Julián Viera Flores, de Bux Puntual.