Por cada noticia mala de Mazatlán hay que generar 10 buenas: Zerecero Velo

Ante los hechos de violencia registrados durante las últimas semanas en Mazatlán, el sector empresarial debe reconocer la situación, mantener la coordinación con las autoridades y emprender acciones que contribuyan a generar una percepción positiva del destino, consideró Guillermo Zerecero Velo, presidente del Comité de Turismo de Coparmex Mazatlán.

Zerecero Velo reconoció que los acontecimientos de inseguridad que se han presentado en los últimos días, afectan al puerto, aunque sostuvo que permanecer sin actuar sería la peor respuesta frente a una problemática de este tipo.

“Cuando uno tiene una noticia mala, tiene que producir 10 buenas y ese es el camino. No podemos dejar de reconocer las cosas que suceden, pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada”, comentó.

El empresario explicó que representantes de la iniciativa privada han sostenido reuniones con las autoridades para conocer las acciones y estrategias implementadas en materia de seguridad, además de plantear sus preocupaciones sobre la situación que atraviesa Mazatlán.

Sin embargo, señaló que el compromiso del sector empresarial no debe limitarse a dialogar con los responsables de las instituciones, sino que debe traducirse en proyectos y actividades que fortalezcan la ciudad y ayuden a contrarrestar los efectos negativos de la violencia.

“Desde la parte privada sí nos sentamos con las autoridades, sí hablamos con ellas sobre qué están haciendo o cuáles son las estrategias y sí nos toman en cuenta, pero no podemos regresar a decir: Ya hablé con ellos y eso es todo lo que tengo que hacer”, declaró.

El presidente del Comité de Turismo consideró que los empresarios deben presentar proyectos profesionales, creíbles y de largo plazo, acompañados de objetivos e indicadores que permitan conocer si las acciones emprendidas están generando resultados.

Asimismo, añadió que estas propuestas requieren un compromiso real de los sectores involucrados, no solamente mediante la aportación de ideas, sino también de tiempo, trabajo, talento y recursos económicos.

“Lo primero es presentar planes de largo plazo, profesionales, creíbles y con formas de medirlos, para que el Gobierno, junto con nosotros, pueda ver si están dando resultados”, dijo.

Zerecero Velo destacó que los recursos destinados a los proyectos para Mazatlán deben administrarse bajo una estricta vigilancia pública y privada, además de contar con mecanismos que permitan consultar su aplicación y los resultados alcanzados.

En este sentido, explicó que tanto los empresarios que contribuyen mediante el pago de impuestos como quienes aportan parte de su patrimonio deben tener la posibilidad de conocer el destino del dinero.

“Necesitamos reunir el dinero y presentarlo siempre bajo la más estricta supervisión de la parte pública y privada; tenerlo en línea para que la gente pueda ver cómo ese dinero está dando resultados”, señaló.

Además, mencionó que la iniciativa privada debe continuar colaborando con las autoridades dentro de sus posibilidades, pero aclaró que la responsabilidad directa de diseñar y ejecutar las estrategias de seguridad corresponde a las instituciones gubernamentales.