Por cambio climático, nuevas especies sorprenden a pescadores, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Pescadores han sido sorprendidos por nuevas especies en la bahía por tanto cambio climático.

Édgar Moya Acosta, presidente de la Asociación de la cooperativa de pescadores artesanales de Playa Norte se dijo sorprendido porque todo está cambiando en la pesca local, porque donde siempre se han encontrado especies de agua caliente, ahora encuentran de agua fría como el guachinango, lenguado, entre otras especies.

“No me explico, la verdad, son corrientes encontradas o locas dónde entra agua helada a la caliente y yo pienso que por eso el pajarito se ahuyenta por las corrientes y no por lo mismo no llegó como antes”.

Atribuyó a estos factores que están modificando la pesca artesanal de playa norte, además de que se les está complicando salir por las condiciones de lluvia.

Por lo pronto, Édgar Moya Acosta expuso que se mantienen pescando el pargo, cochito y sierra para poder llevar el chivo a la casa, en lo que llega la venta buena de la temporada vacacional, dónde turistas también compran productos del mar frescos en la zona de playa norte.

“Estamos vendiendo de las capturas hay algún 60 por ciento del cochito que más se vende. Si hay repunte de ventas, pero ahora con las vacaciones esperamos que repunte más porque llegan los vacacionistas a comprarnos”.

Y es que lamentó que de la poca producción que generó la captura del pajarito entre mayo y junio, que cada año lo esperan con grandes expectativas, esta vez no fue positiva.

“La pesca del pajarito fue poco productiva. De un cero al 100 hubo solo 40% por ciento. No fue como se esperaba. Repuntaba un día bien y los muchachos agarraban los 100 150 kilos y al otro día nada. No como en años atrás que día a día capturaban buena producción”.

Entre los pescadores, externó que esta situación pudiera estar impactando que cada vez llegan menos peces a la bahía de Mazatlán a desovar el pajarito en aguas cálidas y se encuentran con algunas corrientes frías, como algo inusual de esta zona de reproducción marina.

Del embarcadero de la pesca de playa norte, comentó que dependen más de 70 familias con embarcaciones pequeñas, más el resto de los pescadores con embarcaciones grandes.