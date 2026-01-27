Por Carnaval, esperan restauranteros de La Noria recuperar hasta un 60% en afluencia de clientes

Como una oportunidad de poder elevar sus ventas y la afluencia de visitantes en sus negocios, restauranteros y comerciantes del poblado de La Noria ya esperan con expectativas altas la temporada de Carnaval de Mazatlán 2026, donde buscan recuperar al menos un 60 por ciento de productividad durante esas fechas.

Aureliano Reátiga, propietario de El Aureliano de La Noria y vicepresidente de Canirac en Zona rural, comentó que la intención de toda la comunidad es recuperar el 80-100 por ciento de visitantes que tenían antes de la situación de inseguridad que vive hoy el estado; para lo cual es importante todo la gastronomía que ofrece la Sindicatura durante el año.

“Sin duda es otra ayuda que nos llega a nosotros como pueblo, porque la gente viene a conocer y a degustar los platillos, los dulces, panes, etcétera. Siento yo que en Carnaval, Semana Santa, verano, los eventos y las temporadas fuertes que son dos meses, incluyendo lo de Navidad y Año Nuevo, se nos incrementa siempre la afluencia”, explicó Reátiga Aispuro.

“Ahorita en estos tiempos que estamos atravesando, creo yo que se incrementa la afluencia hasta un 50, un 60 por ciento hablando en lo personal como tianguis y como restaurante; pero la idea es seguir y tratar de recuperar el 80 al 100 por ciento de lo que veníamos trabajando antes de esta situación (inseguridad)”.

Indicó que el cierre de 2025 fue muy favorable gracias a la gran cantidad de turistas que tuvo Mazatlán en época navideña; sin embargo, la cuesta de enero ha hecho que sus visitas decaigan. Es por eso que seguirán promoviendo el turismo en la zona rural con sectores como los cruceros, de los cuales reciben clientes entre semana.

“En diciembre despuntó un poquito (la afluencia de clientes); tenía que ser por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, pero aún así nos mantuvimos en un 50 por ciento. Ya en este enero ha habido altibajos, hemos tenido picos de ventas del 50 por ciento, nos ha bajado a veces a 40, 35, pero en realidad hay un ligero incremento, y más entre semana con esta afluencia de cruceros”.

“Creo yo que en algo nos están ayudando (los cruceristas), pero tenemos la fe, seguimos trabajando y seguimos abiertos todos los días en lo que respecta a mi restaurante; esa es la idea, para que vean que nosotros seguimos trabajando y seguimos promoviendo turismo en el pueblo”.

Asimismo, Aureliano llamó a las autoridades a abogar por una ampliación de carretera en la zona rural, específicamente por la Libre - Quelite, la cual podría ser aprovechada por el turismo en bicicleta para llegar a lugares como La Noria, pues señala que es un mercado que podría explotarse por la gran cantidad de personas que se juntan para “rodar” por aquellas zonas carreteras.