$!Por conflictos sindicales, irrumpen clases en la UAdeO en Mazatlán

Por discrepancia interna sindical de docentes y administrativos interrumpen clases en la Universidad Autónoma de Occidente campus Mazatlán.

Y es que la Comisión Electoral emitió una resolución para cancelar el registro de la planilla verde y anular votos de la mayoría que según ellos les eligió.

Así que este lunes, los integrantes de la planilla verde se encuentra defendiendo el respeto al voto que ya emitieron de una convocatoria que fue publicada por la Comisión Electoral y que el pasado jueves 19 de marzo decidió por suspender su registro al encontrar una supuesta factura de “financiamiento”.

La comisión Electoral que viene de Culiacán está encabezada por Marco César Ojeda a quien acusan de dar cátedra de democracia “selectiva” y de abuso de autoridad

Francisco Rochín Armenta, delegado académico, expuso que las votaciones se dieron a favor de la planilla verde, de Mazatlán son 201 votos y votaron 165,150 a favor de la planilla verde, 14 a favor de la planilla roja y un voto nulo.

‘Todos los demás fueron personas que no votaron. Entonces claramente se ve la predilección hacia la planilla verde. Como no tuvieron forma de poder cambiar gente hacia el lado de los rojos, la única salida que tuvieron fue que nos suspendieron el registro”..

Por esa razón, explicó: “Nosotros estamos protestando pacíficamente el día de hoy. Y pues bueno, vamos a tomar acciones para evitar que se cometa el fraude”.