$!Por conflictos sindicales, irrumpen clases en la UAdeO en Mazatlán

Por discrepancia interna sindical de docentes y administrativos interrumpen clases en la Universidad Autónoma de Occidente campus Mazatlán.
Y es que la Comisión Electoral emitió una resolución para cancelar el registro de la planilla verde y anular votos de la mayoría que según ellos les eligió.
Así que este lunes, los integrantes de la planilla verde se encuentra defendiendo el respeto al voto que ya emitieron de una convocatoria que fue publicada por la Comisión Electoral y que el pasado jueves 19 de marzo decidió por suspender su registro al encontrar una supuesta factura de “financiamiento”.
La comisión Electoral que viene de Culiacán está encabezada por Marco César Ojeda a quien acusan de dar cátedra de democracia “selectiva” y de abuso de autoridad
Francisco Rochín Armenta, delegado académico, expuso que las votaciones se dieron a favor de la planilla verde, de Mazatlán son 201 votos y votaron 165,150 a favor de la planilla verde, 14 a favor de la planilla roja y un voto nulo.
‘Todos los demás fueron personas que no votaron. Entonces claramente se ve la predilección hacia la planilla verde. Como no tuvieron forma de poder cambiar gente hacia el lado de los rojos, la única salida que tuvieron fue que nos suspendieron el registro”..
Por esa razón, explicó: “Nosotros estamos protestando pacíficamente el día de hoy. Y pues bueno, vamos a tomar acciones para evitar que se cometa el fraude”.
Hizo señalamientos hacia Raúl Portillo de que descaradamente iba a todos los eventos junto con el secretario Raúl Portillo Molina y obviamente entregaba los cheques y demás.
“Eso aquí en China es ilegalísimo. Sin embargo, en el reglamento únicamente se vigila que la universidad no patrocine. Entonces, él y otras personas más están alineadas con lo que es el movimiento. Que no sé si recuerdas que hace ya dos años, más o menos, hubo un proceso en el cual el rector actual, Pedro Flores de Ángel, fue desconocido por una minoría de personas que buscaban otras cosas menos que el beneficio de todos”.
También, dijo que Raúl Portillo, tiene un proceso penal abierto por la desaparición de 5.3 millones de pesos.
“Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Colocar una persona de su confianza para que pueda salir esta parte. Entonces, eso obviamente lo dijimos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora que son las elecciones están haciendo todo lo posible por porque gane su caballo. Sin embargo, nosotros hemos hecho todo conforme a ley. No hemos hecho campaña sucia, hemos estado dentro de todo el marco legal”.
“Eso de la factura, para que esta persona pudiera facturar, la otra cuestión es que la factura fue en diciembre. Y el reglamento salió apenas el 12 de enero. No hay ninguna ley que aplique retroactivamente. Entonces, es claramente ilegal”, indicó.
Así que, docentes y personal administrativo cerraron todos los accesos a la universidad para cuándo lleguen los integrantes de la Comisión de Culiacán no puedan ingresar.
“Aquí estaremos defendiendo la elección que ya se dio y que ellos quieren suspender el registro y lo descalificaron. Entonces, pues obviamente ya es demasiado, resulta, y valga la redundancia, resulta obvio el favoritismo que hay para que gane la roja”.
Las clases del turno matutino se suspendieron solo las dos últimas de manera presencial y asegurando que algunos maestros dieron clases virtual.