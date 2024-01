En el Gobierno de Mazatlán revisan cuántos permisos más podrá otorgar la Jumapam para nuevos desarrollos inmobiliarios relacionados con el tema del drenaje y se analiza que a futuro estos desarrollos construyan sus propias plantas tratadoras de aguas residuales, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”¿Qué se está valorando? Entre tantos aspectos, uno de ellos es el tema de qué tanto aguanta más Mazatlan los permisos de factibilidad de la Junta de Agua para nuevos desarrollos, para nuevos fraccionamientos, para nuevos edificios en el tema del drenaje, porque con el agua no hay problema”, continuó González Zataráin.

Por ello dijo que se analiza que en su momento, los desarrollos tendrán que construir sus propias plantas tratadoras para que no se sature la red de drenaje pública.

Dio a conocer que actualmente se han otorgado permisos de factibilidad para 107 construcciones entre edificios de departamentos, hoteles, torres de oficinas, entre otras, algunos de ellos en la parte final del 2023 ya tuvieron alguna conexión.

”Entonces son temas que se están analizando y el otro asunto es la inversión, en análisis de la reunión es hacia dónde se tiene que empezar a direccionar la inversión, yo por ejemplo puse un caso muy especial, Alarcón, hay que atenderlo con urgencia de ya, hay que atender con urgencia Jabalíes”.

Precisó que en el Infonavit Jabalíes y en el Infonavit Alarcón se tienen andadores donde no entra maquinaria y los trabajos se tienen que hacer a mano para reponer toda la red con precaución para no dañar la tubería de agua, eléctrica y el cableado de una compañía telefónica.

”Pero por ahí iniciaríamos, por lo más complejo y por los colectores más grandes, la verdad que como nunca se ha hecho una inversión en el tema del drenaje se está avanzando bastante, hemos estado agotando el tema en muchas áreas, creo que la crisis del drenaje inició hace más de 10 años en Mazatlán, ahí están las estadísticas y los reportes, incluso notas periodísticas diversas de los medios formales donde se hizo un registro, un historial de cuándo viene la denuncia, de cuándo los mismos periódicos están reportando todos estos derramamientos, en qué zonas”, continuó.

Precisó que la Jumapam está limitada, está haciendo un esfuerzo para mezclar recursos con la Comisión Nacional del Agua, porque las Juntas de Agua, a través del organismo estatal y la Conagua hacen una bolsa para operar obra y está haciendo su último corte para conveniar entre ellas y darla a conocer.

Precisó que se trata de una propuesta para que los nuevos desarrollos inmobiliarios construyan sus propias plantas tratadoras de aguas residuales, no queda todavía como una factibilidad y un ordenamiento o como una regla porque primero tiene que pasar por Cabildo, hacer modificaciones al Reglamento.

”Pero se está buscando esa factibilidad y viabilidad porque no puedes parar el desarrollo, tampoco puedes decir ya no, no construyas, no puedes decir eso”, expresó tras manifestar que existe reglamentación para que los desarrollos construyan sus propias plantas tratadoras.

“Que luego te van a querer acusar algunos, no todos, de que no los dejas, que no les costea, que no es sale, pero no hay de otra, Mazatlán tiene que transitar así (...) Mazatlán está en un boom de crecimiento, es atractivo y creo que es importante que le busquemos una solución consensuada con ellos”.

También precisó que en este 2024 se proyecta ampliar la capacidad de tratamiento de 400 a 600 litros por segundo de las plantas tratadoras de aguas residuales Urías 1 y 2.