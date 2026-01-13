$!‘Por el honor, el deber y el servicio a la comunidad’, conmemora Bomberos de Mazatlán su 84 aniversario

En una emotiva ceremonia que contó con la presencia de funcionarios, empresarios e invitados especiales, el honorable Cuerpo de Bomberos de Mazatlán conmemoró su 84 aniversario al servicio del puerto y su ciudadanía; destacando un merecido reconocimiento a su Patronato administrativo. Encabezados por la presidenta del Patronato, Lourdes Magallón y el Comandante Saúl Robles, en el evento se recordó la historia y el legado del departamento fundado en 1942 por el Doctor Olavo Corona, quien junto a otros voluntarios crearon y dieron forma a una corporación que ya es parte de Mazatlán.









“Hoy nos reunimos para conmemorar 84 años de historia, de servicio y de compromisos con la seguridad de nuestra ciudad. Nuestra historia se remonta al año 1942 cuando el Doctor Olavo Corona, movido por un profundo sentido de responsabilidad social, fue testigo de un incendio en que lamentablemente nadie cumplió el auxilio. Aquella experiencia marcó un antes y un después, para dejar una visión clara sobre la necesidad de proteger a la ciudadanía”, expresó Magallón Huerta. “El 13 de enero de 1942 se fundó el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, sentando las bases de una institución que desde entonces ha sido sinónimo de entrega y vocación de servicio. Desde esa fecha inició nuestra historia, una historia construida con sacrificio, valentía y un profundo amor por esta ciudad”.









La presidenta del Patronato destacó la labor de los elementos que hoy trabajan y sirven en el departamento con profesionalismo. Además, detalló las inversiones más importantes que se han hecho en los últimos 5 años, tales como la compra de mejor equipo para los Bomberos y la creación de mejoras en la base principal de la avenida Insurgentes. Por su parte, el Comandante Robles agradeció la presencia de las personalidades y como una sorpresa grata, lideró la entrega de reconocimientos (placas) a los integrantes del Patronato Administrativo, a manera de agradecimiento por toda la lucha realizada en favor de los Bomberos a través de las décadas.









“Hoy toca celebrar 84 años de historia, servicio y vocación del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán; 84 años que no se cuentan en calendarios, sino en guardias cumplidas, alarmas aprendidas y vidas protegidas. Hoy honramos de manera especial el nacimiento y consolidación de una forma de servir, una mística que hasta hoy y en cada salida, cada decisión y cada sacrificio que se hace en el servicio, se convierte en el legado más valioso”, dijo Robles Chávez Recibieron los reconocimientos esta tarde, Lourdes Magallón, Arturo Ángulo Cárdenas, Nidia Zúñiga, Jorge Guerrero, Juan Ríos, Sergio Romero, Santiago León, entre otros más; quienes prometieron seguir esforzándose para sacar adelante el tema de las capacitaciones y la apertura de la nueva base en Cerritos.





