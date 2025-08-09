$!Por elevada turbidez, Jumapam suspende servicio de agua potable en Mazatlán

A través de un comunicado, se informó que esta medida se aplicó desde las 19:00 horas de este sábado 9 de agosto, al verificar que el agua empezó a llegar con una muy elevada turbidez, poniendo en riesgo la operación de los equipos y comprometiendo el proceso mismo de potabilización.

MAZATLÁN._ Ante las fuertes lluvias que se han presentado en la zona serrana y aguas arriba del Río Presidio, Jumapam determinó hacer un paro técnico de emergencia en la producción de Potabilizadora Miravalles, por lo que no bombea agua hacia Mazatlán.

Carlos Brito López, gerente de operación de Jumapam, indicó que el paro de producción se verá reflejada durante la noche de este sábado en los tanques de Valles del Ejido, Tanque 5000 y Tanque Pacífico, asimismo en los fraccionamientos que están interconectados de manera directa al Acueducto Miravalles, como son Praderas Dorada, Hacienda El Seminario, y los fraccionamientos que están alimentados en la interconexión de San Joaquín.

De entrada, y con el aval del gerente general, Jorge González Naranjo, la gerencia de operación prevé un lapso de inactividad de aproximadamente ocho horas, para proteger la infraestructura de daños por los sólidos suspendidos que trae el flujo hídrico que recibe a través del Acueducto Miravalles, ya que es preferible un paro técnico a generar un daño a los equipos que desencadene una parálisis durante semanas para reparaciones y mantenimiento correctivo.

El personal calificado está supervisando las 24 horas del día el flujo de arribo, para reactivar la planta en cuanto las condiciones sean favorables.

La recomendación a los usuarios es que tomen las previsiones necesarias para cuidar el agua que tengan almacenada y, por el momento, dejar pendientes actividades no prioritarias para ahorrar agua.