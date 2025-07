Por error, aparecen pagos en cuenta pública de Mazatlán el 31 de junio

Fue un error de configuración en el sistema de cómputo el que aparecieran pagos de la Cuenta Pública del Gobierno de Mazatlán el 31 de junio cuando ese día no existe, pero ya se corrigió y no se tendrán repercusiones, manifestó el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo.

De acuerdo con la Cuenta Pública de junio, difundida por el Gobierno Municipal y se realizaron diversos pagos el 31 de ese mes a pesar de que ese día no existe pues junio trae nada más 30 días.

Dicha falla fue detectada por una ciudadana que lo difundió en sus redes sociales.

”Es un tema de sistema, lo vimos en una publicación y es un tema que Informática creo que resolvió el mismo día, pero es un tema de sistema, algo le pagó al sistema (de informática) y pues publicó un día que no existe”, dijo.

”El sistema tuvo alguna desviación porque si ustedes ven los pagos que se hicieron pues no tenían que ver ni del director de Egresos actual, realmente fue algo que el sistema tuvo una variación, algún error le llaman eso de configuración y lo configuraron y quedó en el día que estaba el pago que se hizo, no ninguna, (no hay ninguna repercusión) ese mismo día se corrigió gracias a la publicación (en redes sociales de una ciudadana)”.

El Tesorero Municipal reiteró que los pagos que venían como del 31 de junio no correspondía a ese día que no existe, fue algo de configuración del sistema de cómputo y ya se corrigió.