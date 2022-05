Por ‘falla grave’, será el Órgano Interno de Control quien sancione a Alfaro Gaxiola: ‘El Químico’

El Órgano Interno de Control, a cargo de Rafael Padilla Díaz, será quien determine la sanción a Juan Ramón Alfaro Gaxiola, Secretario de Seguridad Pública Municipal, tras la “falta grave” que cometió, de acuerdo con el resultado de la investigación a la que fue sometido, anunció el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal dijo que ahora se tiene que esperar, porque así lo indica el procedimiento de la investigación.

“Mientras tanto va estar ahí (como titular de la SSPM), pero vamos a esperar la resolución, no puedo hacer nada antes de eso, primero tengo que esperar la resolución (de la sanción del OIC), no puedo hacerlo antes, a lo mejor es una sanción de unos días o de unos meses, a lo mejor es la separación del cargo, no lo sé, por eso no lo puedo adelantar”, precisó.

“Mientras yo no reciba el resultado de la sanción no puedo declarar nada”.

“El Químico” manifestó que nada más tiene un oficio que dice que es una “falla grave” en la que incurrió el jefe policiaco, pero que desconoce de cuál de las investigaciones se trataba.

Sin embargo, el pasado miércoles el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin, precisó que el resultado que entregó el Órgano Interno de Control a la Presidencia Municipal es por el presunto otorgamiento de grados de manera irregular por la venta de grados.

Al titular de la SSPM también se le investiga por otorgar presuntamente ascensos a sus familiares en lugar de dárselos a elementos con mayor antigüedad, así como por su actuación en un desalojo en abril en el Fraccionamiento Hacienda del Valle.