$!Por falta de señalamientos y cultura vial, ciclistas arriesgan su vida cada día, en Mazatlán

Llegando a la Zona Dorada, parece que no existe la ciclovía, ya que además de no estar bien delimitada y observarse sucia, hay vehículos que no respetan el espacio, ya que los sábados por la noche se vuelven pista de carreras ante el tráfico vial que se genera.

“La educación vial no existe en el puerto y lo poco que hay por algunos conductores ha sido olvidada, ya que son amigos de un amigo o primos de alguien, tampoco conocen algunos de los lineamientos que abrazan a los ciclistas y autos de gran rodado, para tener una vialidad sana”, opinó Karyna Sánchez, ciclista local.

“Pienso que el puerto no está preparado para recibir un proyecto como tal, porque realmente no hay ni la seguridad por parte de Vialidad y Transporte como un acordonamiento de las vallas, los fantasmas, una línea bien trazada y ni si quiera un proyecto bien definido ni para los ciclistas o automovilistas. El mazatleco no lo respeta porque no es algo que está en su conocimiento porque es algo nuevo, pienso que todavía no les ha caído el 20 que el progreso; puede empezar con respetar al que viene a un lado”.