Mazatlán
|
Obras

Por fiestas decembrinas, trabajos de construcción del puente norte serán suspendidos temporalmente

El llamado a los conductores es a circular con precaución y paciencia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/12/2025 18:23
17/12/2025 18:23

MAZATLÁN._ La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, con motivo de las festividades de fin de año, los trabajos de construcción del puente vehicular norte serán suspendidos de manera temporal.

De acuerdo con la información proporcionada, el periodo de suspensión será del 24 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, manteniéndose la circulación vehicular bajo las condiciones actuales durante dicho lapso.

Finalmente, se hace un llamado a los conductores a circular con las debidas medidas de precaución, respetar los límites de velocidad y atender los señalamientos viales, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo.

#Construcción
#Obras
#Puente
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube