Por Fiestas Patrias aplicarán descuentos en licencias, placas y adeudos vehiculares en Sinaloa

Con motivo de los festejos del mes patrio, el Gobierno de Sinaloa implementará un programa de estímulos fiscales que ofrecerá descuentos y facilidades administrativas en licencias de conducir y distintos trámites vehiculares.

Así lo informó el delegado de Vialidad y Transporte de Mazatlán, Juan de Dios Mendoza López, quien dio a conocer que los beneficios estarán vigentes del 14 al 18 de septiembre en las oficinas correspondientes y mediante la plataforma Ciudadano Digital, solamente el 16 de septiembre, al ser día inhábil, los trámites podrán realizarse exclusivamente en línea.

Mendoza López comentó que el programa contempla cinco estímulos principales, como lo son descuentos en temas de licencia permanente, emplacamiento de vehículos foráneos, cambio de propietario, primer emplacamiento de motocicletas y regularización de adeudos.

“Gobierno del Estado, a través del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y la Dirección de Vialidad y Transportes, ha generado un programa de estímulos fiscales para todos los contribuyentes de Sinaloa”, comentó.

“Este programa de estímulos fiscales forma parte de los festejos del mes patrio y estará vigente los días 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre. El día 16 será exclusivamente a través de Ciudadano Digital. El programa de estímulos fiscales consta de cinco aspectos fundamentales”, agregó.

El primero estímulo consiste en un descuento del 30 por ciento para obtener la licencia de conducir permanente, donde las personas que cuenten con una licencia vigente de dos o cuatro años podrán entregarla y realizar el cambio a la modalidad permanente.

Con este beneficio, el costo disminuirá de 2 mil 323 pesos a alrededor de mil 600 pesos, lo que representa un ahorro aproximado de 700 pesos y la expedición de licencias permanentes fue reactivada el 1 de septiembre y permanecerá disponible hasta el día 30 del mismo mes, sin embargo, el descuento especial solamente será aplicado durante los cinco días del programa patrio.

El segundo estímulo corresponde al programa “Emplaca tu vehículo foráneo”, dirigido a unidades que estuvieron registradas anteriormente en Sinaloa, fueron emplacadas en otra entidad y ahora buscan reincorporarse al padrón estatal.

Los propietarios podrán realizar el trámite mediante un pago de 2 mil pesos, además de acceder a facilidades administrativas para presentar la documentación requerida.

El tercer beneficio, denominado “Ponlo a tu nombre”, ofrecerá un descuento del 50 por ciento en el cambio de propietario de vehículos modelo 2022 y anteriores.

Otro de los servicios que se tendrá será para los motociclistas, a quienes se les aplicará descuento del 50 por ciento en el costo del primer emplacamiento de sus unidades, trámite que tiene regularmente un costo aproximado de entre mil 600 y mil 700 pesos.

Finalmente, el quinto apoyo será un descuento del 75 por ciento en multas, honorarios y gastos relacionados con adeudos de calcomanías y canje de placas, el cual también estará dirigido a vehículos modelo 2022 y anteriores.

Cada uno de los estímulos serán aplicables a vehículos nacionales y extranjeros regularizados que cuenten o hayan contado con historial dentro del padrón vehicular de Sinaloa.

Mendoza López expresó que como parte de las facilidades administrativas, los contribuyentes que no tengan la factura original del vehículo podrán presentar una copia para realizar los trámites, por lo que para acceder a esta opción deberán firmar un compromiso mediante el cual acepten promover posteriormente un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante un juzgado civil, con el propósito de acreditar legalmente la propiedad de la unidad.

“Quien tiene la factura original no tiene de qué preocuparse, pero quien la extravió podrá realizar los trámites con una copia de la factura, siempre y cuando firme el compromiso de promover una jurisdicción voluntaria ante un juzgado civil”, declaró.

“Con esto prácticamente podrás acceder a los beneficios de los estímulos fiscales”, añadió.

Las autoridades estatales señalaron que esta medida busca facilitar la regularización de los vehículos y evitar que la falta de la factura original impida a sus propietarios acceder a los estímulos fiscales.

De manera adicional, el funcionario mencionó que continuará el programa “Ponte al Corriente”, mediante el cual los propietarios de vehículos modelo 2022 y anteriores podrán regularizar sus adeudos mediante un pago de 6 mil pesos.

Asimismo, informó que se mantendrá la opción de dar de baja definitiva a los vehículos considerados chatarra, trámite que podrá realizarse con un pago de 3 mil 237 pesos.

De esta forma, el Gobierno de Sinaloa llamó a los contribuyentes a aprovechar los descuentos entre el 14 y el 18 de septiembre y revisar previamente los requisitos correspondientes a cada trámite.