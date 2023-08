El Comité Local de Protección Civil sesionará a partir de las 7:00 horas de este viernes por la presencia del huracán “Hilary” ya de categoría 3 en el Océano Pacífico y que traerá fuertes lluvias para Mazatlán y Sinaloa, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Desde las 7 de la mañana vamos a estar reunidos precisamente para hacer una valoración por la contingencia de las lluvias que pueda desatar, aunque la trayectoria no es hacia acá estamos casi plenos, seguros que nos va dejar algo de lluvia”, agregó.

”Entonces vamos a atender los temas de la lluvia y esto sirve también como un ejercicio para siempre estar preparados para cualquier contingencia, que tengan calma, que no tenemos ahorita riesgo de ser tocados por este huracán, pero que obviamente estaremos al pendiente de todos”.

Añadió que el personal de las instituciones de seguridad pública y auxilio y rescate de los tres niveles de gobierno ya están bien alerta para apoyar a la población en caso de que se requiera.

”Y por supuesto también la reunión de mañana del Comité tiene mucho que ver con la participación de los funcionarios”, continuó el Presidente Municipal.

”Desde hoy en la tarde noche (de este jueves) se esperan ya lluvias, que se preparen incluso en algunos temas, he estado mucho en comunicación con el superintendente (de la Comisión Federal de Electricidad) se han estado atendiendo muy bien todos los temas de apagones, algunos más retrasados que otros porque no es fácil llegar a cambiar a media noche dos, tres transformadores, es un trabajo pesado, sin embargo, hemos estado ahí muy al pendiente y no se ha dejado de atender”.

Expresó que también se están atendiendo los reportes de derrames de aguas residuales.

”De igual manera con derrames fuertes de drenaje, ayer (miércoles) la gente de la Jumapam terminó casi a las 2:00 de la mañana en una zona de la Francisco I. Madero precisamente que tenían molestia por tanto drenaje que había, me reportaron como a las dos de la mañana que habían concluido los trabajos, es temporada de lluvias, ocasiona un mundo de trabajo, pero vamos a estar al pendiente ahí del tema de los apagones también”, reiteró.

El huracán “Hilary” se intensificó la tarde de este jueves a categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson por la velocidad de sus vientos y a las 18:00 horas, tiempo del centro del país, se ubicó a 585 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 715 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora.

Por ello se pronosticaron lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros para Sinaloa y Guerrero.