Por inseguridad cancela Canaco la ExpoFeria 2026 en Mazatlán

La violencia y la inseguridad por la cual atraviesa actualmente Mazatlán fueron los principales factores que llevaron a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán a suspender la ExpoFeria Canaco 2026, que estaba programada del 12 de noviembre al 6 de diciembre.

Así lo dio a conocer Francisca de Los Ángeles Cázares Oliveros, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán, quien señaló que después de evaluar las condiciones que prevalecen en el puerto y los cambios en los hábitos de movilidad de las familias, se tomó la decisión de cancelar esta edición de la feria.

Cázares Oliveros expresó que, aunque los preparativos registraban avances importantes, el comité organizador consideró que las circunstancias actuales no eran las adecuadas para llevar a cabo el evento.

“Quienes formamos parte del comité de feria tenemos la responsabilidad de observar y evaluar las rutinas de las familias y nos hemos dado cuenta de que esto ha cambiado. Concluimos que las circunstancias actuales no son las adecuadas para realizar la ExpoFeria Canaco”, comentó.

“Esta decisión no es sencilla, pero estamos convencidos de que la responsabilidad debe prevalecer”, agregó.

Señaló que durante el proceso de evaluación, observaron modificaciones en las rutinas de las familias, particularmente en sus horarios y formas de movilidad, además de que algunos servicios operan actualmente con horarios limitados.

“Dichas familias han modificado sus hábitos y horarios de movilidad. Incluso, diversos servicios operan actualmente con horarios limitados. Como organismo empresarial, no podemos ignorar el contexto que se vive actualmente”, declaró.

Ante este panorama, la organización determinó que debía prevalecer la responsabilidad de realizar un evento que tradicionalmente reúne a familias, comerciantes, empresarios, artesanos y visitantes, en un contexto marcado por la violencia y la inseguridad que afectan al municipio.

Cázares Oliveros informó que más del 80 por ciento de los espacios comerciales ya estaban vendidos, mientras que el área gastronómica reportaba una ocupación equivalente al 150 por ciento de lo previsto inicialmente.

Además, aseguró que la organización contaba con los permisos correspondientes, autorizados y pagados, así como con los contratos de los grupos musicales que participarían en esta edición.

“Tenemos más del 80 por ciento de los espacios vendidos, el área gastronómica vendida en un 150 por ciento. Incluso tenemos todos los permisos autorizados, pagados, en nuestras manos. Los contratos de los grupos que este año nos estarían deleitando también ya los tenemos”, señaló.

“Quiero aprovechar para reconocer el trabajo que realizan las autoridades de los distintos niveles de Gobierno para fortalecer las condiciones y recuperar el dinamismo que caracteriza a Mazatlán”, añadió.

La presidenta de Canaco Servytur en Mazatlán detalló que los avances comerciales y administrativos reflejaban el nivel de preparación que tenía el evento, por lo que la decisión representó un cambio importante para los organizadores y para los empresarios, comerciantes, artesanos y patrocinadores que habían comprometido recursos y trabajo para su realización.

Por tal motivo, reconoció el esfuerzo de todos los participantes y agradeció a quienes confiaron en el proyecto, pero sostuvo que el organismo empresarial no podía ignorar el contexto que vive Mazatlán ni los cambios que la situación actual ha generado en las actividades cotidianas de la población.

“La mayoría de ustedes saben el esfuerzo, inversión y trabajo que durante meses se han destinado a este proyecto. Reconocemos el compromiso de cada empresario, comerciante, artesano, colaborador y, sobre todo, los patrocinadores que creyeron una vez más en nuestra ExpoFeria Canaco 2026”, manifestó.

La suspensión de la ExpoFeria Canaco 2026 representa una afectación económica para Mazatlán, debido a la inversión y los recursos que dejarán de circular entre comerciantes, restauranteros, artesanos, proveedores, músicos y prestadores de servicios que participarían en el evento.

Con más del 80 por ciento de los espacios comerciales vendidos y el área gastronómica con una ocupación reportada del 150 por ciento, la decisión deja en pausa oportunidades de venta e ingresos para los negocios involucrados, además de la actividad económica que habría generado la asistencia de familias y visitantes durante casi un mes.

Por tal motivo, aunque no se informó cuánto se esperaba recaudar este año, la cancelación representa un impacto económico para los participantes, pues en tan solo en su edición de 2025 reunió a más de 100 mil asistentes y alrededor de 150 empresas durante 25 días de actividades, con un incremento del 5 por ciento en la afluencia respecto al año anterior.



La ExpoFeria no desaparece, afirma Canaco

Cázares Oliveros aclaró que la ExpoFeria Canaco no desaparece ni se cancela de manera definitiva, sino que se trata de una pausa ante las condiciones actuales, con la expectativa de retomarla cuando existan circunstancias más favorables para su realización.

La presidenta de Canaco reiteró que el organismo continuará trabajando por el fortalecimiento del comercio, los servicios y el turismo del municipio, con la expectativa de que la feria regrese cuando las familias puedan acudir y disfrutar de sus actividades con mayor confianza.

De esta forma, la suspensión de la edición 2026 de la ExpoFeria Canaco evidencia cómo el contexto de violencia e inseguridad también influye en las decisiones de organización de eventos comerciales y recreativos en Mazatlán, incluso cuando estos cuentan con avances importantes en la venta de espacios, contratación de espectáculos y gestión de permisos.