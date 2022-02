Por inseguridad, posponen elección de síndico y comisarios en El Recodo, Mazatlán

MAZATLÁN._ Por inseguridad no se realizará el 6 de marzo la elección de síndico y comisarios en la sindicatura El Recodo, se pospondrá hasta que las condiciones de seguridad lo permitan, confirmaron el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán y la Regidora Cinthia Guadalupe Carrasco Valenzuela.

A pregunta de la Regidora del Partido Sinaloense, Carrasco Valenzuela, en la sesión ordinaria 8 del Cabildo, que se llevó a cabo este jueves, Édgar Augusto González Zataráin confirmó que recientemente se realizó una reunión con integrantes de las comisiones de Gobernación y Concertación, previo a eso en la discusión de las Comisiones Unidad, de ambas comisiones y la Comisión Organizadora de la Elección había discutido el tema de los registros.

“Luego, en la aprobación de los registros, porque en este Cabildo se rechaza por mayoría un registro, al rechazarse este registro, lo dice, está previsto en el Reglamento, que lo no previsto en la discusión que contempla la organización de la propia elección sea turnada a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Concertación, es su transitorio”, continuó.

Una vez turnada a dichas comisiones, agregó, se convocó a dicha reunió el 23 de febrero y se discutió por mucho tiempo con la mayoría de los integrantes de las mismas, entre ellas la Regidora Carrasco Valenzuela.

“Y obviamente en esa discusión se hacen las valoraciones en base a un informe que presenta Secretaría de Seguridad Pública por todos los agregados que tenía anteriormente ya la Comisión Organizadora, ya lo tenía, que nada más habían dejado registrar solamente a una sola planilla, que no habían dejado registrar a nadie más”, precisó el Secretario del Ayuntamiento.

“Eso provocó que acudieran ciudadanos aquí a la Secretaría, incluso, a la reunión aquí en Presidencia de Cabildo representantes de la planilla tinta a denuncia, lo cual a nosotros nos exigió solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública un informe, incluso a petición de regidores como el Regidor Reynaldo (Meza) y nos dijera qué estaba pasando”.

Precisó que la SSPM da un dictamen y dice que no hay condiciones para que se registren más candidatos.

“Nos da un dictamen, efectivamente ese dictamen indica que no hay condiciones para que se registren más candidatos y en función de eso se discute, se somete a consideración y por mayoría de aprueba que si no hay esa equidad en cuento a los registros, porque no les permiten a otro, entonces se quedara sin elecciones esa zona hasta no haber condiciones para volverlas a solicitar”, recalcó.

Ya en entrevista, la Regidora Carrasco Valenzuela recordó que el martes pasado se tuvo una reunión de las Comisiones Unidad de Gobernación y Concertación Política, ya se había tenido una previa donde uno de los principales puntos era la aprobación de las planillas para candidatos a Síndicos y Comisarios de Mazatlán.

“No llegamos a un acuerdo, no se termina de definir la elección en El Recodo porque varios de los compañeros comentaban que habían escuchado algunos comentarios en relación a la seguridad que se vivía en la sindicatura El Recodo, a partir de ello se dio la solicitud con instrucción al Secretario de Seguridad Pública para que efectivamente fuera a inspeccionar el lugar y el día de ayer ya fue la reunión privada, no pudieron acompañarnos los demás regidores tal como lo habíamos hecho el día de antier”, continuó Carrasco Valenzuela.

“Incluso, ni siquiera se les permitió la entrada a los representantes de planilla y ahí tal y como lo señala el Secretario del Ayuntamiento cuando le hice la pregunta, se basan en que no se va llevar a cabo la elección en la sindicatura El Recodo porque se emite un oficio por parte de Seguridad Pública, donde habla que no existen las condiciones de seguridad para se les pueda garantizar este derecho a los habitantes del Recodo, lo cual me parece muy preocupante”.

Recalcó que se está en tiempos de Carnaval y no es un problema actual el de seguridad en este municipio que también la dirigía Luis Guillermo Benítez Torres, lo cual es bastante preocupante.

“Incluso la planilla tinta hizo el registro de algunos candidatos a excepción del la propia sindicatura (El Recodo) y no se aprobó en ese sentido, sino más bien por los estudios o las condiciones en las que se encontraba de seguridad, lo cual vamos a ser muy reiterativos para que se haga algo al respecto o ver cuál van a ser las acciones a seguir por parte del Ayuntamiento si la tienen este problema pues cómo va a responder ante la seguridad de los mazatlecos”, subrayó la Regidora por el PAS.