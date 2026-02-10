$!Por instalación de templetes y carpas, zona de Olas Altas tendrá cierre a la circulación

MAZATLÁN._ Con motivo de la instalación de carpas y templetes para las fiestas de Carnaval en la zona de Olas Altas, el paso vehicular quedará suspendido a partir de la noche del miércoles, informa la Secretaría de Seguridad Municipal, a través de la Unidad de Vialidad.

Óscar García, Subdirector de Tránsito Municipal, detalló que el cierre a la circulación está programado para iniciar a las 20:00 horas del miércoles 11 de febrero a partir de la Avenida Zaragoza, Paseo Claussen, hasta Miguel Alemán a un costado del Escudo de Sinaloa y se mantendrá durante los días en que se desarrollen las actividades del Carnaval.