$!Por la paz y las tradiciones, festejan vecinos del Barrio de la Cruz a su Santa patrona

En busca de mantener vivas las tradiciones mexicanas y pedir por la paz que necesita Sinaloa, vecinos del Cerro del Vigía se reunieron para festejar el Día de la Santa Cruz llevando una ofrenda floral a la insignia ubicada en el popular Cerro de la Cruz, un lugar muy emblemático para los lugareños. En medio de un ambiente de fe y devoción, 15 colonos del Barrio de la Cruz acudieron esta mañana al cerrito para hacer una limpieza de la cruceta y cumplir un año más con su Santa patrona, a quien siempre le piden protección para sus familias; así lo explicó Ramón Zamudio, vecino del Vigía.









“Más que festejo es una tradición que los vecinos de aquí del Cerro de la Cruz tenemos haciendo desde hace unos 15 años aproximadamente. Antes hacíamos una peregrinación de la Iglesia María del Mar hacia el cerro de la Cruz, pero se atravesó la pandemia y ahora llevamos una ofrenda floral en forma de cruz en conmemoración del Día de la Santa Cruz”, dijo Zamudio Muñoz. “Como todo el mundo sabe, ahí en la parte alta del Cerro está la cruz, una cruz que ya tiene mucho tiempo ahí instalada. No conocemos exactamente la historia, pero ya tiene más de 100 años ahí. Nosotros le hemos estado dando mantenimiento cada año, y la familia Campos nos permite cada día 3 de mayo, pasar a los vecinos del Cerro del Vigía para la celebración”. Señaló que esta tradición católica siempre cuenta con una invitación para las demás colonias del Centro, a quienes piden unirse a pedir por la paz del municipio y el estado, ya que están viviendo una situación delicada con el ambiente de inseguridad que atañe al país. Es por eso que piden acercarse a Dios.







