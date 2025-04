Por la sequía, pescadores camaroneros de Mazatlán vieron muy afectado su trabajo esta temporada

MAZATLÁN._ Una pésima temporada de trabajo tuvieron los pescadores ribereños del Sistema Lagunario Huizaches-Caimanero del sur de Sinaloa, luego de que las sequías y el tamaño del camarón no les permitieran tener muchas capturas. Muchos pescadores han tenido que buscar fortuna en otras labores.

Ramón Corona Lizárraga, presidente de la Cooperativa La Sinaloense, explicó que la situación de los ribereños se tornó muy desafortunada debido a la falta de lluvias; y es que tras solo dos semanas de salir a pescar, llegaron a obtener un botín únicamente de dos toneladas este año.

“La gente ya se está yendo a los campos, a los chilas, tomate y todo, porque la producción está parada ahorita. Nosotros trabajamos solo dos semanas, es que no hubo lluvia, no hubo agua, no hubo nada. Todo el camarón que entró se murió, lo máximos que atrapamos fue una toneladas, dos toneladas fuimos, pero incluso muchos no entraron (a pescar), no podían entrar acá porque estaba seco”, indicó Corona Lizárraga.

“El río estaba seco, casi no hubo lluvia como debe ser. No ha llovido más que dos veces en la temporada, que fue el 23 de junio, entonces la sequía fue lo peor. El camarón no alcanzó un buen tamaño, no tuvo crecimiento por falta de lluvia, falta de agua”.

Señaló que el Gobierno del Estado sí los estuvo ayudando con apoyos para pagar sus deudas; y aunque poco, esto fue muy favorable para los pescadores camarones, pues tenían unos pendientes que pudieron saldar gracias al dinero que les proporcionó el Gobierno sinaloense.

Ramón, junto a otros miembros, visitó este lunes a la Presidenta Municipal Estrella Palacios para solicitar algunas apoyos necesarios para mejorar los campos pesqueros en el Huizache, tales como mantenimiento, limpieza y raspado de caminos, paneles solares, entre otras cosas.