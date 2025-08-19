$!Por las altas temperaturas de este martes, cierran el acceso al público en el Faro de Mazatlán

Como una medida de prevención para evitar deshidratación y golpes de calor, el Faro de Mazatlán cerró el acceso al público después de las 11:30 horas de este martes, debido a las altas temperaturas que registraban una sensación térmica por arriba de los 40 grados centígrados. Aunque varias Aurigas llegaron al lugar con grupos de turistas, los encargados del Cerro del Crestón atrancaron los enrejados y colocaron un letrero de “Cerrado”, en el que se explica que no estaba permitido realizar los recorridos cuando las condiciones climatológicas son extremas.

Ante las restricciones del lugar, los turistas optaron por tomarse fotos desde afuera y aprovechar para rentar algún paseo en altamar. Mientras que el personal del Faro informaban que las puertas volverían a abrirse a partir de las 16:00 horas, que es cuando la temperatura disminuye un poco.

Estas medidas de seguridad se toman en colaboración con autoridades como Protección Civil y Guardia Nacional, quienes son los encargados de supervisar a los usuarios y garantizar el bienestar de los visitantes. Es por eso que se busca evitar situaciones que pongan en riesgos las vidas de locales y turistas. Cabe recordar que el Cerro del Crestón tiene reglas para sus usuarios tanto en la entrada del lugar como en la cima, las cuales indican no ingresar con alimentos y bebidas, no llevar ni abandonar mascotas, no fumar, no crear fogatas, no tirar basura; además de ingresar siempre con ropa ligera y bebidas rehidratantes que ayuden en su trayecto.