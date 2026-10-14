$!Por las Voces Sin Justicia muestra su lucha de búsqueda con pega de fichas en Pradera Dorada, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El colectivo Por las Voces Sin Justicia A.C. visibilizó su lucha de búsqueda en vida con la pega de fichas en la zona de los fraccionamientos de Pradera Dorada, en Mazatlán. El recorrido fue desde Pradera 1 hasta Pradera 7 y se colocaron los rostros de las personas privadas de la libertad con el fin de que alguien los reconozca. Además, el colectivo pidió que lo ayuden a respetar las fichas, que no las arranquen ni las destruyan, ya que detrás de cada rostro hay una familia que sigue buscando y esperando respuestas.

“Hoy les mostramos un poquito de nuestro día de búsqueda en vida con la pega de fichas. Recorrimos desde Pradera 1 hasta Pradera 7, colocando sus rostros donde se pudiera, con la firme esperanza de que alguien los reconozca y por fin recibamos esa llamada que tanto esperamos”, dice el comunicado, a través de sus redes sociales. “Les compartimos este video para que se den una idea de todo lo que implica salir a buscar a los nuestros. Hoy fueron más de 100 copias, 9 calcas, entre 4 y 5 rollos de cinta, tijeras, engrudo, sellador y todo lo que se necesita para pegarlas. Todo sale de nuestros bolsillos, porque las ganas de encontrar a nuestros familiares no nos faltan, pero los gastos también pesan”.