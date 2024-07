MAZATLÁN._ De acuerdo al seguimiento que se ha dado al caso de los 27 perritos de talla chica y mediana que fueron rescatados del abandono, crueldad, y en condiciones deplorables en la zona centro hace algunas semanas, la directora de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, Eunice Murúa Figueroa, informó que no podrán ser adoptados hasta que el proceso de investigación concluya.

”La situación se encuentra bajo investigación en la Vicefiscalía de la Zona Sur, con respecto a la investigación que se ha llevado a cabo, tenemos un avance significativo, ya tenemos los generales y nombres completos de los responsables que tenían a estos animalitos bajo estas condiciones deplorables”, informó la titular de Ecología del Municipio.

”Asimismo también la Fiscalía nos ha mencionado que no se dé en adopción ningún ejemplar, dado que está todavía la investigación en curso, por lo tanto pues no se pueden dar en adopción, primeramente porque no se ha definido todavía claramente la línea de investigación”, señaló.

Aún cuando los ‘lomitos’ tendrán que permanecer en resguardo y bajo cuidados por tiempo indefinido, comentó que ya existe una lista de espera para que algunos de ellos sean adoptados y tengan un nuevo hogar con una familia amorosa.

”Tenemos todavía un listado de personas en espera, que más quisiéramos que ya entregarlos a sus nuevas familias responsables pero como están en este momento siendo sujetos de investigación en la Vicefiscalía pues este es el motivo por el cual no podemos darlos en adopción. Una vez que la Vicefiscalía desahogue y deslinde responsabilidades pues ya se podrán dar en adopción”, expuso.

Murúa Figueroa dijo que los 27 perritos aún no se encuentran en excelentes condiciones pero sí en un estado de salud estable, pues ya están bajo cuidados veterinarios, con cariño y respeto, como se lo merecen, además de estar recibiendo sus alimentos.

”El estado de salud no es delicado pero a muchos de ellos se les encontró erliquia, se les encontró diferentes tipos de enfermedades que tienen que ver con ciertas tumoraciones, por ejemplo en la piel, por el excesivo cabello que tenían enredado, los ácaros y todo el montón de animales que tenían acumulados tanto dentro de su cuerpo como fuera, parásitos internos y externos propios de este tipo de especies”, detalló.

”Una vez que se les cortó todo su cabello tienen tratamientos para la piel, se les está dando obviamente un alimento con alto contenido nutricional para que puedan rápidamente recuperar su peso”, añadió.

Informó que la comunicación con las autoridades sobre el caso se ha mantenido de manera directa por medio del coordinador del Centro de Bienestar y Control Animal (CEBICA) y es él quien entera de manera puntual y muy pertinente los datos que se dan a conocer de manera oficial ante los medios de comunicación.

La directora de Ecología reiteró el reconocimiento y agradecimiento para la Coordinación de Protección Civil Municipal de Mazatlán; los oficiales de K9, de la Secretaría de Seguridad Pública; y al Santuario de Animales Domésticos que se encuentra en Mazatlán, ya que este valiosísimo rescate jamás hubiera podido ser llevado a cabo sin su puntual apoyo.

Mazatlán es punta de lanza en bienestar y control animal, dicen

El Centro de Bienestar y Control Animal y una representación de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, asistieron al Palacio Legislativo a un Foro de Bienestar Animal, el pasado 5 de julio, donde trataron temas que tienen que ver con enfermedades por vectores y zoonosis, que son enfermedades transmitidas de animales seres humanos.

Está invitación fue hecha por una de las diputadas representantes de esta legislatura, por considerar a Mazatlán punta de lanza en cuanto a bienestar y control animal, señaló la titular de Ecología.

”Mazatlán estamos como punta de lanza en el bienestar y control animal a nivel estatal. Tenemos una excelente respuesta de la ciudadanía ante las denuncias, ante las atenciones que hemos hecho, y sabemos que no hay dinero que alcance quizá”, dijo.

”Sabemos también que es demasiada el trabajo que se tenía ya acumulado de años de no atender estos problemas, tanto sobrepoblación de animales domésticos como de maltrato, de abandono y de crueldad animal”.