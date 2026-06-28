$!Por mar de fondo, playas de Mazatlán se quedan con poco espacio de arena

Las condiciones provocadas por el fenómeno del mar de fondo continúan modificando el litoral mazatleco, ya que el fuerte oleaje y la marea alta han reducido el espacio de arena en varias playas del puerto, obligando tanto a bañistas como a comerciantes a adaptarse a las situaciones que prevalecen hoy en día. Luego del socavón que se formó esta semana en el malecón debido a la erosión ocasionada por el intenso oleaje, el mar ha mantenido su fuerza, generando un constante desgaste en la franja costera y dejando vulnerabilidad en la infraestructura cercana al mar ante posibles nuevos daños o inundaciones.







Durante un recorrido realizado por Noroeste, se observó que en Playa Norte la erosión ha removido piedras y formado huecos en la arena, mientras que en distintos puntos de la Avenida del Mar la marea continúa arrojando basura proveniente del océano. En la Zona Dorada, la marea alta ha provocado que las olas golpeen la estructura de algunos hoteles ubicados frente al mar. Además, el reducido espacio de playa ha afectado a vendedores ambulantes y prestadores de servicios turísticos, quienes cuentan con menos superficie para moverse en el lugar.







Pese a estas condiciones, algunos turistas aprovecharon para ingresar al mar en las zonas cercanas a sus hoteles, procurando permanecer en áreas de poca profundidad y siempre bajo la vigilancia de los salvavidas del Escuadrón Acuático, los cuales se mantienen atentos ante cualquier incidente. En las playas de Cerritos, aunque el oleaje lució menos intenso que en días anteriores, continuaron delimitadas algunas áreas por la presencia de piedras y las condiciones del mar. Sin embargo, la afluencia de bañistas en esta zona fue de baja a moderada durante la mañana. Mientras tanto, en las playas de Escopama la marea también permaneció elevada, acercando las olas a escasa distancia de viviendas y condominios construidos frente al mar. En ese punto aún se puede ver una casa abandonada y destruida desde hace años, siendo un recordatorio del poder que puede alcanzar el oleaje durante éstos fenómenos.







