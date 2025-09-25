Por más de 11 horas sin luz se quedaron vecinos de Bugambilias; piden a la CFE reparen la falla

Por más de 11 horas se encuentra sin luz la colonia Bugambilias, en Mazatlán, con decenas de familias afectadas, denunciaron.

El apagón que se registró en este asentamiento se dio a partir de las 01:00 horas de este jueves cuando la tormenta eléctrica y lluvias estaban azotando la ciudad.

Los vecinos afectados han llamado en múltiples ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad y al Ayuntamiento para que les ayuden a regresarles la luz y reparar daños en aparatos eléctricos.

Entre los vecinos hay personas mayores y niños que necesitan tener abanicos ante las fuertes inclemencias del calor, que cada que llueve se incrementa.

Señalaron en la denuncia a Noroeste que solo piden les restablezcan el servicio de energía eléctrica cuanto antes, así como exigen el pago del recibo.

También, expusieron que otras colonias de los alrededores se quedaron sin el servicio tras escucharse un sonido muy fuerte.