$!‘Por memoria, resistencia y paz’, realizan nuevo memorial para recordar a los desaparecidos

Con el objetivo de visibilizar y recordar a todos los desaparecidos en el último año y anteriores, el colectivo “Por las Voces sin Justicia” realizó esta tarde una manifestación pacífica en el marco del aniversario de los hechos de violencia que han sembrando miedo e inseguridad en todo Sinaloa Un grupo de más de 80 personas de todas las edades se reunió en la explanada de Palacio Municipal para encender veladores, colocar mantas y mensajes de esperanza que los ayuden a continuar esta lucha por encontrar a sus hijos, hijas, madres, padres, primos y sobrinos privados de su libertad. Alejandra Martínez, vocera de “Por las Voces sin Justicia”, indicó que este tipo de actividades se realizan para evitar que miles de personas desaparecidas caigan en el olvido, y que todos los niveles de Gobierno se den cuenta de la grave situación que vive el estado.









“Esto es un acto de memoria y resistencia, de que seguimos en pie, porque seguimos buscando aún con todo el dolor que sentimos y a pesar de los años. Hoy que se cumple un año (del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa) y pues muchos de los familiares que integran el colectivo tienen desaparecidos recientes de septiembre, de octubre, de cuando inició la guerra”, dijo Martínez Carrizales. “Es un mensaje claro, queremos paz, es un acto de memoria, queremos visibilizarlos, que no se olviden y que las autoridades no se olviden de que nos faltan todos”. Sobre como ha afectado al colectivo este año lleno de hechos violentos en todo el estado, Alejandra comenta que sin duda ha sido una situación problemática debido a que ya no pueden hacer las búsquedas en ciertos lugares por la inseguridad latente.









