$!‘Por memoria, resistencia y paz’, realizan nuevo memorial para recordar a los desaparecidos

Con el objetivo de visibilizar y recordar a todos los desaparecidos en el último año y anteriores, el colectivo “Por las Voces sin Justicia” realizó esta tarde una manifestación pacífica en el marco del aniversario de los hechos de violencia que han sembrando miedo e inseguridad en todo Sinaloa
Un grupo de más de 80 personas de todas las edades se reunió en la explanada de Palacio Municipal para encender veladores, colocar mantas y mensajes de esperanza que los ayuden a continuar esta lucha por encontrar a sus hijos, hijas, madres, padres, primos y sobrinos privados de su libertad.
Alejandra Martínez, vocera de “Por las Voces sin Justicia”, indicó que este tipo de actividades se realizan para evitar que miles de personas desaparecidas caigan en el olvido, y que todos los niveles de Gobierno se den cuenta de la grave situación que vive el estado.
“Esto es un acto de memoria y resistencia, de que seguimos en pie, porque seguimos buscando aún con todo el dolor que sentimos y a pesar de los años. Hoy que se cumple un año (del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa) y pues muchos de los familiares que integran el colectivo tienen desaparecidos recientes de septiembre, de octubre, de cuando inició la guerra”, dijo Martínez Carrizales.
“Es un mensaje claro, queremos paz, es un acto de memoria, queremos visibilizarlos, que no se olviden y que las autoridades no se olviden de que nos faltan todos”.
Sobre como ha afectado al colectivo este año lleno de hechos violentos en todo el estado, Alejandra comenta que sin duda ha sido una situación problemática debido a que ya no pueden hacer las búsquedas en ciertos lugares por la inseguridad latente.
“Ha sido muy difícil para nosotros porque se nos ha complicado llegar a ciertos sitios en los que probablemente haya fosas clandestinas o personas secuestradas; entonces, ha sido muy complicado por la inseguridad que estamos viviendo aún más en este año”.
En el acto se llevó a cabo un pase de lista de gente desaparecida, con su respectiva respuesta de: “Presente, ahora y siempre”. Mientras que minutos más tarde se hizo el acto simbólico de liberar los globos al cielo como un grito de exigencia de paz, con el mensaje final de “Justicia, hasta encontrarlos”.
LLAMA A NO DEJAR DE LUCHAR POR LA CAUSA
En tanto, Martínez Carrizales hizo un llamado a las personas que tengan un familiar desaparecido o privado de la realidad, a buscar a los colectivos y orientarse sobre como actuar en estos casos; pues señala que las autoridades han demostrado su falta de interés por cerrar las carpetas con éxito.
“(Les diría) Que se unan a los colectivos, que no dejen de exigir, que no dejen de buscarlos, que se acerquen a nosotros para que los orientemos. En Fiscalía no les van a decir nada, no les van a decir qué tienen que exigir, qué tienen que pedir. No les van a decir que tienen que pedir las cámaras de C4, que si llevaba celular necesitan la sábana de llamada; no los van a orientar porque lo que quieren es que no los encontremos. Eso es evidente porque no hacen nada por encontrarlos ellos”.