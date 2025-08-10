Mazatlán
|
Clima

Por oleaje elevado en Mazatlán, cierran la alberca de Carpa Olivera a locales y turistas

Dependerá de las condiciones del mar para determinar si habrá condiciones de uso para mañana lunes o sigue restringido el acceso
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/08/2025 18:59
10/08/2025 18:59

MAZATLÁN._ Con motivo del oleaje elevado que se presenta en las playas de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del Grupo Acuático informa el cierre de las albercas en la Carpa Olivera.

A través de un comunicado, la SSPM informó que con el objetivo de evitar que las personas sufran alguna situación de alerta, elementos Salvavidas se dieron a la tarea de retirar a los bañistas y acordonar preventivamente el área.

Dependerá de las condiciones del mar del día lunes que se tome la determinación si la zona será apta para los bañistas o seguirá su acceso restringido.

#Clima
#Oleaje
#Cierre
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube