$!Por primera vez, Mazatlán recibe el D’Car Fest con exhibición de autos

El D’Car Fest y las Camionetas Monstruo llenarán de adrenalina Mazatlán por primera vez.
Vienen Monster Trucks aplastando todo a su paso , Motos Freestyle volando por los cielos, autos drifteando como en Rápido Y Furioso y una exhibición de coches.
El comité organizador encabezado por Rodolfo Verde Quintanilla, presentó el “D’Car Fest” para sumar a la cartelera de próximos eventos de Mazatlán.
Del que esperan 4 mil asistentes y 16 millones de pesos en derrama económica para la ciudad, según la Secretaría de Turismo de Sinaloa.
Será la primera edición del festival de adrenalina pura con el que Mazatlán pretende generar noticias positivas entre exhibiciones y espectáculos de coches y master trucks.
Verde Quintanilla anunció que será un evento 100 por ciento familiar.
”El evento promete diversión 100 por ciento familiar mediante el show de Drifty como la principal exhibición de coches derrapando llanta con pilotos colombianos, argentinos, mexicanos, rusos y franceses.
Además de la pericia de los monster trucks como la cereza del pastel enfocados a deleitar a los niños.
Durante cuatro horas estarán realizando los espectáculos de camionetas y motocicletas, además de regalos, premios y exhibiciones para el público en general.
Esta exhibición se realizará el 15 de noviembre con juegos infantiles disponibles desde las 15:00 a 17:00 horas y de las 17:00 17:40 será el show de autos derrapando y a las 18:30 pm los Monster trucks para terminar a las 20:00 de la noche.
Este espectáculo ha sido presentado en Michoacán, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, entre otras entidades de la República Mexicana y en Mazatlán será la primera vez.
La sede será en la explanada interior del Centro de Convenciones de Mazatlán, a partir de las 15:00 horas.
Llamaron a sumarse con el coche y demostrar que eres el mejor piloto dentro de la pista donde podrán quemar llanta y lucir las mejores acrobacias.
La preventa exclusiva será en Plaza Acaya y en línea por Boletok https://ln.run/iANow