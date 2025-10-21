$!Por primera vez, Mazatlán recibe el D’Car Fest con exhibición de autos

El D’Car Fest y las Camionetas Monstruo llenarán de adrenalina Mazatlán por primera vez. Vienen Monster Trucks aplastando todo a su paso , Motos Freestyle volando por los cielos, autos drifteando como en Rápido Y Furioso y una exhibición de coches. El comité organizador encabezado por Rodolfo Verde Quintanilla, presentó el “D’Car Fest” para sumar a la cartelera de próximos eventos de Mazatlán. Del que esperan 4 mil asistentes y 16 millones de pesos en derrama económica para la ciudad, según la Secretaría de Turismo de Sinaloa.





Será la primera edición del festival de adrenalina pura con el que Mazatlán pretende generar noticias positivas entre exhibiciones y espectáculos de coches y master trucks. Verde Quintanilla anunció que será un evento 100 por ciento familiar. ”El evento promete diversión 100 por ciento familiar mediante el show de Drifty como la principal exhibición de coches derrapando llanta con pilotos colombianos, argentinos, mexicanos, rusos y franceses. Además de la pericia de los monster trucks como la cereza del pastel enfocados a deleitar a los niños. Durante cuatro horas estarán realizando los espectáculos de camionetas y motocicletas, además de regalos, premios y exhibiciones para el público en general.





