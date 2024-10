MAZATLÁN._ Las afectaciones económicas por la violencia han sido muy fuertes en la zona rural de Mazatlán y en la ciudad ya se ven bajar en las compras por la psicosis que tiene la población y las privaciones de la libertad de personas se ha sostenido, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin a un mes del inicio de la ola de violencia en la entidad.

“Ya ahora se empieza a notar más, ha ido menguando, zona rural desde que empezó, la zona rural esa no tiene vuelta de hoja, desde que empezó ha estado, a mí me ha tocado recorrer por lo menos El Quelite, La Noria, vamos a ir al Roble. El Roble con mayor razón, pero las afectaciones han sido muy fuertes precisamente porque han bajado hasta un 80 por ciento las ventas, si no es que más”, expresó González Zataráin.

“Lo que sí en algunos comerciantes pues obviamente la pandemia les sirvió de experiencia y dicen: nos vamos a recuperar, hay confianza, hay ánimo en ese sentido, están luchando por restablecer eso y es difícil porque la psicosis se ha apoderado de la ciudad, del municipio, entonces aquí en la ciudad ya vemos en algunos lugares, en algunas zonas la baja de compras, de adquisiciones, hace ratos me decía una señora de aquí alrededor del mercado, una vende mariscos y la otra vende bisutería y dice no hay venta, no tenemos venta, prácticamente sí les está pegando, se junta el hambre con la necesidad, el tema de la violencia con el tema del bajón que siempre tienen estos meses, el repunte turístico inicia en noviembre”.

Expresó que septiembre y octubre son meses malos, de acuerdo con la gente que se dedica al turismo, en noviembre y diciembre ya empieza a repuntar, pues después de salir del periodo vacacional de verano hay una caída en el arribo de visitantes a Mazatlán.

“Que ojo, se juntan las dos cosas, no digo que eso sea del todo, se juntan las dos cosas, entre la psicosis y la caída normal que debe tener empeora las cosas, en Culiacán tienen la cortina abajo, aquí los negocios están abiertos, en su mayoría los negocios están abiertos, decía una señora: por lo menos 300 pesos vendo, pero vendo, pero es la psicosis de la gente”, reiteró.

La racha violenta que se vive actualmente en Sinaloa ha dejado poco más de 130 personas asesinadas y más de 160 personas desaparecidas.

El Alcalde de Mazatlán también dijo que se han sostenido las cifras de privaciones de la libertad de personas en este municipio.

“Se ha sostenido, qué está pasando, es un tema, por eso la reunión de seguridad a nivel federal que se va a tener hoy en Culiacán, que se está realizando en Culiacán con el propósito de establecer las estrategias, que se tiene que atender eso, dos hechos, uno: el tema del robo de vehículos y el más urgente que es el de las personas desaparecidas que se tiene que atender forzosamente”, recalcó.

Agregó que para eso es la implementación de esas estrategias en donde el Secretario federal de Seguridad tiene que definir cuáles son las líneas o estrategias a atender en ese caso, pero que sí urgen y que los alcaldes expusieron los que tenemos ese problema, no todos lo tienen.

“Ojo, no todos los tienen, está en ciertas zonas no, en Escuinapa que ahí hay un caso, han salido casos del Rosario, casos de Mazatlán, casos creo que de Concordia y los del centro del estado, pero el resto de los municipios no tienen ese problema, ha estado ahí creciendo este tema, sí hay que decirlo así, el propio Gobernador lo dijo y lo reconoció, por eso la preocupación y por eso exponerlo en la Mesa de Seguridad que viene el día de hoy”, añadió González Zataráin.