$!Por recortes del 35 al 70% en pensiones, sinaloenses se suman a protesta nacional

Por recortes del 35 al 70 por ciento en pensiones, sinaloenses se suman a protesta nacional. En conferencia de prensa, como parte de la Asociación Nacional de Jubilados, un grupo de afectados de Mazatlán denunciaron que no hay piso parejo en las reducciones. “Es que el actual gobierno está recortando un 50 por ciento de la pensión que teníamos. Y pues de ahí inicia este movimiento nacional”, explicó Rafael López. Comentó que son parte de las personas de confianza de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Luz y Fuerza del centro y de la Banca de Desarrollo, pero eso sí están excluyendo puntualmente a las fuerzas armadas, Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros y sindicatos, por lo que consideró no hay piso parejo.





En total, señalaron hay 93 mil afectados en todo el país, 200 en Sinaloa y 48 de Mazatlán, que de a acuerdo a los jubilados, ha resentido desde el 35, 42 y en algunos casos hasta el 50 y 70 por ciento que le han reportado en sus ingresos de la pensión lo que perciben los hombres. En cuanto a la afectación al bolsillo, Diego Durán Inzunza platicó su caso donde primero le había descontado 35 por ciento en el 2016 y con la nueva reforma de pensiones se le sumó un 42 por ciento más. “Con este historial, hubo muchos trabajadores, que me incluyo, que en 2016, este cambiaron por ahí el contrato colectivo de trabajo, en el cual a ese pertenecíamos, con ese nos daban nos juntaban, o teníamos el contrato con ellos”. “Y en el 2016 hicieron incluir un descuento del 35 por ciento para evitar o disminuir el pasivo laboral. Ahora con esta nueva reforma del 2017, es una nueva ley que dice que las pensiones eran el 50 por ciento de lo que gana la misma Presidenta, pues súmale, a mí me tocó el 42 más otro 35 que ya tenía”, cuestionó.





“Hoy no venimos únicamente a hablar de pensiones, venimos a hablar de un principio que protege a todos los mexicanos la certeza bajo la cuales construimos nuestro patrimonio y nuestro futuro sean respetadas; nuestra organización nació para defender nuestros derechos de miles de jubiladas y jubilados, sin embargo, con el paso del tiempo comprendimos que nuestra causa mucho mas allá de un solo sector”, abundaron. Comentaron que cuando un derecho previamente adquirido puede modificarse de manera retroactiva, no solo afecta a los jubilados, sino que se genera incertidumbre para cualquier persona que confía en las instituciones. En el contexto, señalaron que en el mes de marzo el Ejecutivo Federal (Presidenta) presentó una iniciativa de reforma al Artículo 127 Constitucional para limitar las pensiones y jubilaciones de servidores públicos de confianza de empresas del Estado.