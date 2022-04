Por respeto, hay que seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados, dice el Gobernador de Sinaloa

Por respeto a la gente, lo ideal es seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya en Mazatlán.

El mandatario sinaloense detalló que en espacios abiertos es comprensible dejar de lado la mascarilla, pero en lugares cerrados lo mejor es usarlo, sobre todo por respeto.

“Aquí al aire libre decimos no al cubrebocas, pero hay que traerlo por respeto a los demás, si te metes a un restaurante, hay que usar el cubrebocas, porque tu libre decisión es que ya no lo vas a usar, pero el derecho del tercero no hay que afectarlo”, indicó.

El martes Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, dijo que el cubrebocas ya no es imprescindible, por lo que Rocha Moya dijo que en espacios públicos se entiende el que no se use, pero en cerrado lo ideal es ponérselo.

“Hay que usarlo cuando estemos estemos entre la gente”, recalcó.