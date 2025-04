Por retiro de palmeras, se debe pedir renuncia de directora de Ecología: Regidora

MAZATLÁN._ Ante los hechos y declaraciones que se han dado con respecto al retiro de dos Palmeras en Paseo Clausen tras los accidentes de motociclistas, la Regidora Maribel Chollet expresó que se debe solicitar la renuncia de la directora de Ecología, María Velarde, por su falta de esclarecimiento y responsabilidad en el caso, el cual le compete principalmente a su dependencia.

La regidora indicó que la titular del Medio Ambiente es la única que debería salir a dar la cara y dar explicaciones a la ciudadanía, pues lo demás que se ha visto hasta el momento son declaraciones sin fundamento. Afirma que la Alcaldesa Estrella Palacios debe hacer que Velarde comparezca ya.

“Creo que esto causa, sin lugar a dudas, algo a lo que yo aquí particularmente quiero referirme. ¿Qué está haciendo la directora de Ecología, Guadalupe Velarde? ¿Qué está haciendo una dirección en la que al día de hoy yo no le veo su funcionamiento ni su productividad? ¿Dónde ha escondido la cabeza la directora? Porque al día de hoy es a la que le correspondería estar hoy socializando, la responsabilidad que debe de tener desde su área, y no la he visto y no la he escuchado”, dijo Chollet Morán.

“Pido a la Presidenta Municipal que convoque de manera urgente a la directora de Ecología para que comparezca ante esta grave irregularidad, porque la omisión o la nula participación de ella ante estos hechos no solamente es lamentable, es reprobable. Se tienen que tomar cartas en el asunto, se tiene que evitar que esto siga sucediendo”.

Chollet mencionó que estará solicitando en la próxima Sesión de Cabildo, la presencia de la directora de Ecología, María Guadalupe Velarde; además de que, a través del Órgano Interno pedirá una investigación a fondo del caso, junto a la destitución de la propia titular de Ecología.

“La estoy solicitando yo (la presencia de Velarde) y la voy a solicitar con la extensión en la próxima sesión. Voy a enviar la solicitud para que se realice una investigación exhaustiva y real, no maquillada, al órgano interno de control. Esa es su responsabilidad”.

“Y voy a presentar por escrito la investigación al órgano interno de control, pero también la destitución de la actual directora de Ecología porque no está cumpliendo con la responsabilidad. Yo no he visto que ella salga a responder por esto, y a la única a la que la ley le dice que tiene que intervenir, es a ella”.

NO SE TOMARON EN CUENTA ESTUDIOS AMBIENTALES

Cabe recordar que el pasado jueves el Secretario de Seguridad, Jaime Othoniel Barrón, compareció ante los medios de comunicación y mencionó que fue indicación suya el retirar esas palmeras por temas de la seguridad; sin embargo, la oficina de Servicios Públicos Municipales también expresaría más tarde que dichas palmeras fueron taladas por estar en malas condiciones.

Por tanto, Maribel Chollet, calificó como irresponsable la toma de decisiones apresuradas sin antes hacer un estudio ambiental basado en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; de lo cual debería en encargarse Ecología.

“Me parece totalmente irresponsable que el Secretario de Seguridad Pública hiciera expresiones de una manera totalmente autoritaria en su expresión, cuando dice que es instrucción de él darle a vialidad o por vialidad el Tránsito Municipal, la instrucción del corte de las palmeras. Y quiero destacar que él hace énfasis en el tema de seguridad. Sí, pero la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal es la encargada de autorizar y evaluar la mencionada acción”.

“De todos es bien sabido que en Mazatlán las palmeras no son un lujo. Las palmeras cumplen con una función específica. Tenemos altas temperaturas, y estos hechos tienen en su función una afectación natural al ecosistema al haber hecho la tala de una manera irresponsable y arbitraria”.