$!Por segundo día consecutivo, salvavidas atienden rescates y casos por quemadores en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Por segundo día consecutivo, decenas de bañistas resultaron afectados por quemadores en las playas de Mazatlán. También hubo rescates en el mar.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que salvavidas realizaron rescates en el mar y atendieron a decenas de bañistas por quemadores en playas de Mazatlán durante el sábado 4 de abril.
El comandante del Escuadrón de Rescate Acuático de la SSPM, Gustavo Espinoza, indicó que uno de los rescates ocurrió en playa Gaviotas 1, donde cuatro personas en un kayak tuvieron dificultades para volver a la orilla por el oleaje.
”Un menor de edad, originario de Torreón, también fue auxiliado y llevado a tierra firme, sin que requiriera traslado hospitalario tras su valoración médica”, expresó.
Además de los rescates, el personal de salvamento y paramédicos de diferentes instituciones ofrecieron decenas de atenciones médicas básicas a bañistas que sufrieron afectaciones por contacto con quemadores.
El Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene vigilancia y prevención ante las condiciones del mar y la presencia de fauna marina.
Las intervenciones se dieron en el marco de los recorridos de vigilancia y prevención que el grupo realiza en las zonas de playa, ante la afluencia de visitantes y la presencia de especies marinas.
La temporada vacacional y las condiciones cambiantes del océano incrementan los riesgos para los bañistas. Esta situación requiere la constante supervisión y la implementación de protocolos de seguridad por parte de los equipos de rescate para prevenir incidentes mayores.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones y seguir las recomendaciones del personal salvavidas.
También pidieron respetar la señalización instalada en las playas para evitar situaciones de riesgo, mientras los recorridos preventivos continúan.
El viernes 3 de abril, al menos ocho personas fueron rescatadas del mar, tras tener dificultades para salir. Seis de ellas fueron en Playas Brujas y dos en Playa Gaviotas 1; la mayoría eran turistas.
Además se atendieron a más de 30 personas que resultaron afectadas por quemadores en las playas locales.