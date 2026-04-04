$!Por segundo día consecutivo, salvavidas atienden rescates y casos por quemadores en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Por segundo día consecutivo, decenas de bañistas resultaron afectados por quemadores en las playas de Mazatlán. También hubo rescates en el mar.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que salvavidas realizaron rescates en el mar y atendieron a decenas de bañistas por quemadores en playas de Mazatlán durante el sábado 4 de abril.

El comandante del Escuadrón de Rescate Acuático de la SSPM, Gustavo Espinoza, indicó que uno de los rescates ocurrió en playa Gaviotas 1, donde cuatro personas en un kayak tuvieron dificultades para volver a la orilla por el oleaje.

”Un menor de edad, originario de Torreón, también fue auxiliado y llevado a tierra firme, sin que requiriera traslado hospitalario tras su valoración médica”, expresó.

Además de los rescates, el personal de salvamento y paramédicos de diferentes instituciones ofrecieron decenas de atenciones médicas básicas a bañistas que sufrieron afectaciones por contacto con quemadores.