Por seguridad de bañistas, Capitanía de Puerto instala boyas por la bahía de Mazatlán

Previo al inicio de la temporada decembrina, cuando familias llegan de fuera y buscan disfrutar de las cálidas playas locales, Capitanía de Puerto instaló boyas por la bahía mazatleca como medida preventiva marítima.

Lo anterior, fue informado por el Capitán de Puerto, Luis Antonio Barreiro Varela, tras el operativo encabezado por él para colocar las boyas como medida preventiva de señalización frente a las islas del medio.

“Hoy (martes) la Capitanía de Puerto inició trabajos de señalización y balizamiento en la isla de en medio con el fin de proteger a los bañistas”, expuso a Noroeste.

La señalización y balizamiento en playa es un sistema de boyas y señales que separan zonas de baño de áreas para embarcaciones, garantizando la seguridad de bañistas y navegantes, y ordenan el tráfico náutico para evitar accidentes, marcando peligros, canales de acceso y áreas restringidas mediante códigos de color, forma y luz para una fácil interpretación en el mar.

El personal de la Capitanía se sumará por mar a partir de estas medidas el 19 de diciembre al operativo de seguridad Guadalupe Reyes, fecha en que inicia el periodo vacacional decembrino en el país.

La colocación de boyas alineadas que hizo personal de Capitanía de puerto busca proteger a los bañistas de embarcaciones y les advierte sobre peligros como rocas o bajos fondos, separando las zonas de baño de canales para motos acuáticas y áreas exclusivas para deportes náuticos.

También sirven de guía a las embarcaciones por rutas seguras (canales) y hacia el puerto y controla la velocidad del máximo de 3 nudos a 200 metros de la costa si no hay balizamiento específico y el tipo de tráfico.

Barreiro Varela destacó la buena coordinación con la región naval, el grupo de búsqueda y rescate y el escuadrón acuático activarán un operativo conjunto para reforzar la vigilancia durante la temporada.

“Tanto la región naval con el ENSAR, el grupo de búsqueda y rescate, como también el escuadrón acuático, apoyándonos siempre en la Capitanía de Puerto”, explicó el capitán.