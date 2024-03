Tras llamar a los empresarios a que no hostiguen a los músicos, el Alcalde y el Oficial Mayor del Ayuntamiento dieron a conocer que durante las noches de jueves a domingo se cierra un tramo de la Avenida del Mar a la circulación vehicular, entre las avenidas Insurgentes y Rafael Buelna, para que las bandas musicales puedan ofrecer sus servicios y para el disfrute de la gente.

”Que nos ayuden, yo creo que sí nos sumamos todos, que nos ayuden a permitir que en orden las bandas puedan realizar su trabajo, que nos ayuden con eso, que no hostiguen ahí a los músicos porque los músicos están en una actitud de trabajar en orden, no están en actitud de hacer el desorden, entonces si de ambas partes hay voluntad, hay ese deseo de llevar la fiesta en paz las cosas funcionan”, expresó el Alcalde Édgar González Zataráin tras manifestar que ya ha tenido acercamiento con algunos empresarios tras la manifestación de los músicos el miércoles.

”Mi llamado es a que se sumen a este tema de llevar la fiesta en paz y retomar los acuerdos, acuerdos que veníamos caminando ahora sí que muy bien, los retomemos sin problema, le demos vuelta a la página y que busquemos el esquema mejor de la conciliación, del diálogo, la plática, el poder coexistir sin perjudicar a nadie”.

En entrevista durante un recorrido de supervisión por las playas y el malecón, agregó que ya que pase Semana Santa se retomarán dichos acuerdos, se dialogarán para no adelantarse porque sí quedó muy lastimada la relación luego de que algunos empresarios difundieron videos en contra de que los músicos ofrecieran sus servicios en algunas zonas de playas, por lo que primero se debe restablecer la relación.

Dijo que después de la manifestación de integrantes de bandas musicales del miércoles todo llegó a la normalidad y lo que se esperaba la noche del Jueves Santo, que siempre se da, un forcejeo, pero en esta ocasión funcionó la estrategia de cerrar ese tramo a la circulación vehicular.

”Funcionó la estrategia de cerrar ese tramo de Valentinos hasta Insurgentes para tener la libertad de que la gente la utilice hasta un horario determinado, se empezó a mover a la gente a las 12:45 horas (de la noche), el acuerdo era a la 1 (de la mañana), entonces a la 1 de la mañana ya estaba todo despejado, eso es bueno, la verdad que funcionó muy bien porque normalmente todo ese grueso de gente está dentro del carril de la glorieta y entonces cierran muchas circulaciones y en este caso es nada más cerrar una”, expresó González Zataráin.

”Es una estrategia que se armó con el fin de concentrar a quienes ahí quieran andar y no anden por la calle con vehículos, sobre todo el malecón siempre se llena hasta altas horas de la noche con vehículos con música a todo lo que da, es una forma de frenar y de parar todo ese tema, ha funcionado, yo estoy seguro que hoy funcionará, ahí los músicos pueden tocar, tienen apertura hasta la 1 de la mañana y obviamente con mucha coordinación con los músicos, con la Policía y todo el orden, anoche era un ritmo, un bailazo, yo me dí la vuelta ya a esa hora más o menos cuando estaban retirando a la gente, un poquito antes, cerca de la 1 de la mañana y todo estaba en orden, normal, sin conflictos, sin pleitos, ninguna vuelta”.

Dio a conocer que la Glorieta Rodolfo Sánchez Taboada, que fue el otro espacio que se habilitó para que las bandas musicales ofrecieran sus servicios a quien se los solicitara a partir de las 20:00 horas sí funcionó, pero muy limitado porque casi la gente no se fue para allá.

”Como que absorbió esa parte del malecón, de Avenida del Mar, entonces le restó, pero si quieren estar allá que bueno, sigue estando abierta la otra si se desea usar si no no hay problema, que se use nada más la otra”, reiteró.

Dio a conocer que el Jueves Santo los músicos sí respetaron los horarios establecidos para tocar en la playa y en los espacios habilitados para ello, por lo que les hizo un reconocimiento porque fueron bien respetuosos y ellos mismos ayudaron a poner el orden.

El Oficial Mayor, Rogelio Olivas Osuna, manifestó que además de la Glorieta Sánchez Taboada, se habilitó un tramo de la Avenida del Mar, entre las avenidas General Rafael Buelna a Insurgentes, para que las bandas musicales ofrecieran sus servicios y así se contempla hacerlo en lo que resta de la Semana Santa.

”De hecho es desde las letras del Valentinos hasta la Insurgentes a partir de las 10:00 de la noche, el día de ayer (Jueves Santo) desde las 9:30 (de la noche) se cerró la circulación para que la pudieran disfrutar los turistas en esa zona y las bandas puedan ahí tener un espacio más grande donde puedan ofrecer sus servicios y que todos escuchen porque una zona pequeña que eran en el antiguo estacionamiento del Sumbawa era muy pequeño”, continuó.

”Lo que hacemos nada más adelantamos en tema vial, se cierra hasta Insurgentes, los que vienen de la Avenida del Mar bajan hacia Insurgentes y agarran por Reforma y del otro lado es al revés, bajan por Rafael Buelna y llegan a Reforma, ahorita el primer paso es desde jueves, sábado y domingo, les propusimos que pudiera ser en Semana de Pascua viernes, sábado y domingo, lo estamos analizando con el Alcalde para ver si en Pascua se les deja igual, de 10:00 de la noche a 1 (de la mañana) viernes sábado y domingo”.