Por situación crítica, empacadoras de camarón mazatlecas se moverán a Los Mochis para trabajar en la Bahía

MAZATLÁN._ Ante un panorama poco alentador con el término de la veda de camarón en el sur de Sinaloa, 25 mujeres pertenecientes a la Cooperativa de Producción Pesquera “Empacadoras Artesanales de Mazatlán”, estarán viajando mañana a Los Mochis para trabajar en la maquila de Bahía durante mes.

Lizeth Hernández, presidenta de la cooperativa, indicó que tras solicitarles apoyo desde Ahome y al ver que la situación es muy crítica, decidieron trasladarse para seguir activas en el negocio; mientras que esperan regresar a Mazatlán cuando las cosas mejoren y los barcos ya hayan vuelto de altamar.

“Nosotros somos la primera cooperativa de empacadoras de Mazatlán, la primera y la única que ha existido aquí en México. Hoy la situación está muy crítica, completamente crítica. Ahorita estamos el día miércoles a punto de salir a la ciudad de Los Mochis para empezar a trabajar en la Bahía. Vamos 25 mujeres de la cooperativa a trabajar para poder estar activas después de una veda (de camarón) tan larga”, comentó Hernández Arreola.

Cabe recordar que la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa informó que será el viernes 19 de septiembre cuando se levante la veda para los pescadores ribereños; mientras que para altamar se espera sea el 29 de septiembre. Se tiene contemplado un cierre de temporada para Marzo de 2026.

LOS APOYOS DE ‘BIENPESCA’

Por otro lado, Lizeth Hernández declaró que recibir los apoyos del programa ‘Bienpesca’ ha sido un respiro para solventar su situación económica, pues al no tener trabajo desde enero a la fecha, dicho incentivo los ayuda con los gastos del nuevo ciclo escolar de sus hijos.

“Apenas hace dos años conseguimos el ‘Bienpesca’, y somos las primeras mujeres empacadoras en Sinaloa en tener el programa, así que vamos a seguir buscándolo porque a final de cuentas dentro de las reglas de operación nosotros no existimos ahí y seguimos buscando cómo mantenernos”.

“Según la Secretaria de Pesca, ahorita que estuvimos platicando con ella, a finales de mes nos van a estar depositado el pago del ‘Bienpesca’. Ya nos dieron lo que fue el Federal en marzo, fueron los 7 mil 500 pesos y ahora para este Estatal son 3 mil 750 pesos”.